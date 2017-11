¿Por qué el pozole es un gran alimento para los diabéticos?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El estar enfermo de la diabetes no significa que tengamos que decirle adiós a los platillos mexicanos, el tradicional pozole trae beneficios los pacientes diabéticos.



El pozole mexicano puede ser verde, blanco o rojo, y es un platillo bastante llenador pero muy nutritivo.



Según la Federación Mexicana de Diabetes, el maíz pozolero también es rico en vitamina B y tiene un alto contenido en fibra que favorece la digestión.



La lechuga que lo adorna este platillo previene enfermedades en el corazón debido a su alto contenido en betacaroteno, además de tener vitaminas A, B y C.



Sin embargo, si eres diabético evita agregarle al pozole ingredientes que suman calorías, como el chicharrón, queso o crema.



Los diabéticos deben de consumir un pozole sólo con verduras como rábano, lechuga y col.



Cuando se vive con diabetes, agregar ajo y cebolla al pozole resulta muy benéfico, debido a que estos ingredientes tienen muchos beneficios y son ricos en antioxidantes, bajos en índice glucémico además, ayudan a controlar el colesterol así como los triglicéridos en sangre.



El maíz es el ingrediente principal del pozole, pero hay que moderar su consumo en el caso de los enfermos de diabetes, debido a que aporta hidratos de carbono, hierro, potasio y magnesio, sobre todo alto contenido de aceite, por su forma de preparación, así que es mejor medir la ingesta.



No hay motivos para que los enfermos de diabetes se priven del consumo de pozole. No obstante hacerlo con las indicaciones señaladas, hará que su consumo sea el ideal.



La comida mexicana es un manjar, que las personas con enfermedades como la diabetes no se pueden privar. Cabe destacar que la cocina mexicana tradicional fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad en 2010 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura (Unesco).