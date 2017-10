Las prendas infaltables para este otoño

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El otoño ha comenzado oficialmente, por lo que es un buen momento para incluir nuevas piezas en el guardarropa que te protejan del viento y en las tardes frías, además de que te hagan lucir a la moda. Para conseguirlo, no es necesario que saques lo que tienes en el clóset, basta con sumar prendas específicas para darle un aire diferente y actual a looks que ya tienes estudiados.



Varias de las piezas que enseguida te presentamos tienen vocación de clásicos, por lo que es conveniente desembolsar una mayor cantidad de dinero si así lo deseas o puedes permitírtelo.



Tal es el caso de un pantalón con estampado Príncipe de Gales, un vestido con ecos, una blusa de lunares y una camisa de leopardo, los cuales no solo te funcionarán para el invierno, sino también en otras estaciones.



El plumón oversized y el abrigo transparente que te recomendamos serán grandes aliados si acostumbras a viajar de manera constante, ya que te protegen de las inclemencias del tiempo.



Además de estas piezas claves que te presentamos hoy con las tendencias que estarán reinando en los próximos meses, también hay otros estilos que puedes adoptar a los básicos que lucirás en lo que queda de año y las primeras semanas del 2018, cuando todavía el frío se cuele por los huesos.



Por ejemplo, debes adueñarte de una prenda metalizada, dorado y plateado siguen siendo los reyes; una en tono rosa claro y un traje gris de pantalón o falda, para que te conviertas en la auténtica working girl. Tampoco pueden faltar los abrigos de plumas pero en tonos atrevidos, como el amarillo, verde, rojo o naranja... ¡Adiós a los colores apagados!



Como te lo comentamos en nuestras ediciones pasadas, el denim vendrá en su máximo esplendor, por lo que puedes elegir la pieza que más necesites o mejor se adapte a tu estilo, y convertirla en la consentida de la temporada. Las prendas de charol negro también darán mucho de qué hablar, así como los diseños acolchados, ya no exclusivos para los abrigos, que estarán presenten en faldas, vestidos y botas.



Estos básicos de otoño-invierno pueden combinarse fácilmente con prendas que llevas comúnmente a la oficina o durante los fines de semana, así que solo necesitarás de unos cuantos consejos para adaptarlos a tu estilo. Es momento de darle nuevos bríos, colores y texturas a tu guardarropa.



Plumones Oversized

Las chamarras que durante años han estado reservadas para escenarios de nieve o climas muy fríos cobran protagonismo en las colecciones de renombradas rmas de moda. Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga, es el principal responsable de querer llevar un diseño oversized en color rojo, azul rey o negro. Esta prenda, conocida como plumón o puffer jacket, se combina esta temporada con piezas formales, como suéteres de lana, pantalones sastre y zapatillas.



La clave está en elegir un modelo de corte amplio, que permita jugar con la forma en que se usa. Dado que esta pieza aporta volumen por sí sola, es recomendable para mujeres de complexión delgada, pero ojo: Se deben cuidar bien las proporciones para no lucir sin forma. Los pantalones son un gran aliado para esta prenda.



Pantalón Príncipe de Gales

Este estampado toma su nombre de Eduardo VIII de Inglaterra, se caracteriza por cuadros a dos tonos. Preferido para confeccionar trajes de hombre, se revela como estrella del guardarropa femenino gracias a su elegancia y estilo clásico. Lo ideal es llevarlo en un pantalón, procura que el corte favorezca tu figura para que no parezca que te lo heredaron, y combinarlo con blusas en un color neutro. Si se le suma un saco con el mismo print, es posible jugar con un top corto o playera con estampado para darle un aire más casual. En cuanto al calzado, las zapatillas son una alternativa segura, o acompáñalo de botines para darle un giro moderno.



Falda con plumas

Símbolo de lujo y extravagancia, las plumas son uno de los detalles favoritos de diseñadores como Miuccia Prada, Karl Lagerfeld y Elie Saab. Aun cuando esta temporada decoran vestidos de noche, abrigos y estolas, la pieza protagonista, y cabe decir, la más sencilla de utilizar, es la falda. Ya sea mini o de corte lápiz, esta prenda se acompaña de suéteres tejidos de cuello redondo o alto, t-shirts y chamarras de piel cortas. Para el día elige modelos en tonos claros, como rosa empolvado, durazno o gris, mientras que para la noche hay opciones en negro o verde esmeralda.



Vestidos con flecos

Se alzan como indiscutibles ganadores para los eventos de noche. Los diseños con textura metálica o con brillo son los preferidos por firmas como Rochas y Emporio Armani, gracias a que además de elegantes, reflejan un aire vanguardista.



Estas piezas se entallan al cuerpo, por lo que su comodidad está garantizada. Entre los detalles favoritos de la temporada están los escotes, mangas largas y aberturas en la pierna, mientras que los colores estrella son el rosa, dorado y negro. Para complementar el look, apuesta por unas sandalias de tiras o con pulsera en el tobillo, así como por un bolso pequeño con detalles dorados.



Zapatos de terciopelo

El terciopelo es tan lujoso como excéntrico, por lo cual es perfecto para llevarlo en los zapatos y darle un acento de audacia a tu outfit. Desde unas clásicas zapatillas hasta unos botines o loafers, este calzado complementa estilismos para la noche, como vestidos cortos o a la rodilla, pantalones sastre o faldas de diferentes estilos. En el día puede llevarse en unos mocasines o sandalias y mezclarse con unos jeans. Apuesta por tonalidades claras en horas tempranas, mientras que por las noches no hay restricciones en cuanto al color.



Abrigos transparentes

El clima es impredecible en varios lugares del mundo, y qué decir de nuestro país. Es por ello que los diseños de firmas como Miu Miu, Emilio Pucci y Calvin Klein funcionan de manera perfecta para protegerte de la lluvia pero, sobre todo, para evitar que el agua arruine el look que traes debajo.



Busca un abrigo de preferencia a la rodilla para no correr ningún accidente mientras caminas por la calle, ya sea totalmente transparente, que tenga algún grabado geométrico o que los bordes estén resaltados con otro color. Considera que si le das un cuidado adecuado, podrás guardarlo en tu clóset durante varias temporadas. Si el reporte del clima indica que no habrá lluvias, no temas incluir esta prenda en tu look, ya que también ayuda a darle un toque de audacia y vanguardia a este.



Blusa de lunares

Esta prenda no debería ser un básico del otoño, sino de todo el año, ya que es versátil tanto si se elige en color blanco con lunares negros como viceversa. Un diseño negro con puntos blancos puede combinarse desde con unos blue jeans deslavados como con un pantalón formal, que integra de modo perfecto un look para la oficina. Si a este atuendo se añade una chaqueta de piel, se adapta bien para ir a una cena o tomar un coctel después del trabajo. Los modelos en tonos claros lucen bien con pantalones de corte amplio y faldas largas de corte circular



Blazer con hombreras XXL

Esta temporada el blazer se renueva con una silueta que causó furor en los ochenta: las hombreras XL. Si bien esta pieza proyecta personalidad, debe tenerse precaución al llevarla. De entrada, las mujeres con torso ancho deben evitar seguir esta tendencia, caso contrario para quienes tienen un silueta rectangular o de triángulo invertido, ya que el volumen en los hombros les ayudará a crear el efecto de curvas. La clave para que esta prenda luzca moderna es acompañarla con pantalones ajustados o faldas tubulares. Un diseño en color negro y con botones dorados garantiza su permanencia en el clóset, ya que si hoy es considerado tendencia, mañana será una pieza vintage.



Pantalón sport

A medio camino entre pijama y pants se encuentra el pantalón sport, cuyas líneas brindan libertad a la pierna pero se ajustan a la altura del tobillo. Un modelo en color negro puede acompañarse con una blusa de cuello alto y un blazer para llevarse a la oficina, solo asegúrate que la textura y color de las piezas sean similares. Para looks más sport, elige tops en colores claros, suéteres tejidos o alguna bomber jacket, los cuales puedes complementar con zapatillas o sandalias para que no luzcas demasiado casual. Una buena selección de joyería ayudará también a conseguir que no parezca como si no hubieras tenido tiempo de arreglarte.



Camisa de leopardo

El animal print es otra de las tendencias que va y viene cada año, por lo cual debes invertir en una pieza que te siente de maravilla. Una chamarra o una blusa de leopardo es una excelente alternativa para esta temporada. Un modelo con lazo luce elegante si se combina con unos pantalones negros, mientras que si se acompaña de una falda de piel refleja un aire moderno. También es posible mezclarla con unos jeans skinny o unos shorts para acudir a un concierto, o al estilo de Alexa Chung, con unos jeans deslavados, ballerinas y un trench coat.