Beneficios de comer cáscara de kiwi

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si no lo sabías, la cáscara del kiwi se puede comer, ya que aporta vitaminas, minerales y fibra; es más, te lo puedes comer como si fuera una manzana, siempre y cuando esté bien lavado.



El Kiwi SunGold contiene la doble cantidad de fibra y esto beneficia a la piel, ya que contiene vitamina E y polifenoles adicionales, así que la piel estará agradeciendo el alto consumo de fibra.



De acuerdo con el profesor Margreet Vissers de la Universidad de Otago, “los kiwis SunGold tienen niveles muy altos de vitamina C en comparación con otras frutas ya que sólo una porción de fruta (2 kiwis) aporta más del 100% de su DRV. Dado que la vitamina C no puede ser hecha o almacenada por el cuerpo, es necesario consumir esta vitamina regularmente como parte de la dieta.



Beneficios de comer la cáscara del Kiwi Sungold:



Vitamina C en la piel

Potente antioxidante

Promueve la formación de colágeno

Ayuda a curar las heridas, promoviendo el crecimiento y el movimiento de los fibroblastos dérmicos

Reduce el envejecimiento

Fibra

Promueve el tránsito normal para tener una microbiota saludable

El kiwi Sungold tiene el doble de fibra soluble e insoluble

Vitamina E

Antioxidante

Ayuda a la eliminación de radicales y oxidantes generados por la exposición al sol

Hidratación constante en la piel

Polifenoles

Funcionan como antioxidantes

Defienden contra el estrés

Ayudan a la vitamina C y E a la lucha contra las tensiones ambientales



Comer la cáscara del kiwi no sólo te ayudará a tener una buena digestión, te ayudará a que tú piel tenga una apariencia saludable.