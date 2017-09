El zodiaco y las mascotas, una guía muy especial

(Tomada de la Red)

¿Sabías que puedes aproximarte con bastante exactitud al signo zodiacal de alguien si observas su comportamiento ante las mascotas?



Aquel que lleve un lorito en el hombro o prefiera tener un terrier o una cacatúa es Aries, al que veas con un reptil o que no le asquean salvar a una ranita para regresarla al estanque probablemente sea del signo zodiacal Tauro; el que conversa con su mascota como si fuera su amigo tiene mucho de Géminis.



El que le da comida por debajo de la mesa a su mascota o a la de los demás seguramente es Cáncer, también aquel que tiende a recoger pajaritos heridos o perros abandonados. Si anda con una iguana u otro animal exótico o de corte real el que tienes al lado es un Leo. Si te dice que el perro huele mal o “cómo es posible que tengas un gato tan maleducado” debe ser Virgo.



Combinará su ropa con su mascota, la cual estará elegantemente presentada un Libra y entre sus manos cargará una boa si es Escorpio. Sagitario admirará el vuelo de un halcón o el hipismo. Al que veas orgulloso mostrando los premios que ha ganado su mascota es Capricornio. Criaturas extrañas o maravillosas como un hurón, un cocodrilo o una lira probablemente verás con un Acuario. Mientras que Piscis estará pendiente de lo animales que estén enfermos o heridos.



Pero no te asombres si cuando le preguntas el signo te dice otro… seguramente la descripción corresponderá a su ascendente.



Pero eso no quieres decir que esa sea la mascota que más le convenga, por lo tanto si estás pensando en comprar una para ti o para tus hijos primero lee esto:



*Aries: Le convienen las mascotas que le ayudan a consumir sus energías y a reír, como los gastos, los perros o los conejos. Si es más de uno mejor. Sin olvidar al animal que le representa, caso que el medio ambiente donde vives lo permita, la oveja o el carnero.



*Tauro: Como probablemente no puede tener un toro, se sentirá encantado con la pasividad de la tortuga, si quiere un gato prefiere un fold escocés o un ruso azul. Entre los perros el beagle o el golden retriever.



*Géminis: Se las lleva bien con las mascotas inteligentes como el pastor alemán o el pequeño chiguagua que puede llevar a todas partes dentro de su cartera. Un loro, una paraulata u otra raza de pájaro hablador le será grato. Si lo que buscas es diversión puedes optar por un mono o un par de hamster.



*Cáncer: Lo mejor de lo mejor es un gato, hogareño, cariñoso y que se deleite con la comida, por lo general los atigrados son así.



*Leo: Se lleva de maravillas con un aristogato, un caballo árabe, un perro afgano o cualquier otro animal que le transmita alegría y ese sentido de elegancia que lo caracteriza.



*Virgo: Debes escoger entre gatos o perros, los que sean más fáciles de entrenar como los siameses en caso de gatos o los poodles (caniches) cuando se trate de can. Se podrá sentir bien también con un hamster o con un conejo, siempre que los pueda colocar en un lugar adecuado que le permita tener un lecho sanitario para elimine los olores desagradables.



*Libra: Pasará momentos inolvidables contemplando un acuario con hermosos peces exóticos, cepillando a su afgano o si prefieres comprarle un gato que sea un angora. Si el espacio en el que vive se lo permite un hermoso comedero en el jardín que atraiga a los pájaros en libertad, eso será para Libra fuente de paz interior.



*Escorpio: El misterio de un búho o de un gato abisinio le fascinará. Entre los perros aquellos que le hagan sentir al filo del peligro como un doberman o un pit bull.



*Sagitario: Se le hace difícil tener una mascota porque ama la libertad, por lo cual es posible que prefiera contemplar un águila en un zoológico o ir de vez en cuando a un lugar donde pueda estar con caballos y hasta montarlos. Caso que aún así quieras comprarle una, prefiere un perro que pueda vivir en el patio o un gato que lo haga afuera.



*Capricornio: Hay que comprarle un perro con pedigrí. Aunque estará bien tanto con perros como gatos si lo que quieres es que le de salida a su ternura personal. Para darle rienda suelta a su amor por las alturas y subir acompañado a la montaña, prefiere un collie y otro perro pastor.



*Acuario: Mientras más independiente y menos le ate la mascota que escojas más te lo va a agradecer y más gratificante será. Piensa en una tortuga o un lagarto como primera opción. Un gato que pueda vivir libre o si de verdad le sale cuidarlos una manada de perros.



*Piscis: Como imaginas, un acuario en el que pueda admirar la belleza de los escalares o tener cría con los guppy al tiempo que admira las mágicas colas de los machos. Eso si decorado con fantasía y genialidad.



Otro dato que puede ser de utilidad al momento de comprar una mascota es averiguar el mes de nacimiento, lo que es posible hasta en el caso de adopción de cachorros por que por lo general el rescatador sabe en qué mes nacieron. De ahí podrás darte una idea del signo zodiacal y por tanto una parte de su comportamiento.



Así son las mascotas según su signo:



*Aries: Activas e hipersensibles.

*Tauro: No rechazan una pelea o un juego que las rete, aunque tienen una naturaleza mas que nada pasiva.

*Géminis: Necesitan compañía, comunicativas los que las puede hacer ruidosas, son fáciles de entrenar.

*Cáncer: Leales y muy sensibles.

*Leo: Buscan ser los que manden.

*Virgo: Grandes compañeras y fáciles de entrenar

*Libra: A veces perezosas pero les encanta que les enseñes.

*Escorpio: Posesivas pero leales.

*Sagitario: Inteligentes y juguetonas.

*Capricornio: Son obedientes, buenas pero a veces refunfuñonas.

*Acuario: Un poco locas pero muy inteligentes.

*Piscis: Saben reconocer cual es el estado de ánimo de su dueño y actuar en consecuencia.



Lo más importante es saber que tener una mascota es una responsabilidad, ellas además de alimento y un lugar adecuado para desarrollarse sanas, requieren de amor.



