La personalidad de tu pareja si tiene barba

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si quieres descubrirlo te invitamos a que continúes leyendo.La moda de que los hombres usen barba ya no es novedad y desde hace algunos años es una tendencia creciente. Más allá de lo qué los motiva a llevarla con uno u otro estilo, podemos saber que ella los marca en términos de personalidad.Todas las variantes tienen algo que decir de quien la lleva y en esta nota te contamos de sus virtudes y defectos según su barba.Lo que la barba de tu pareja revela de su personalidadAfeitadoEs un hombre clásico y atemporal; se jacta de ser formal, responsable y detallista. Tiene cierta necesidad de gustar a los demás y por eso no tiene inconveniente en pasar varios minutos cada mañana para mantener su rostro sin ningún pelo.Barba de pocos díasPodemos pensar que la pereza les ganó a la mañana antes de decidir salir así de casa, pero lo cierto es que es una de las barbas que más trabajo da mantener. Quienes la emplean son hombres seductores y con muy buen gusto.Barba mediana o largaA ellos les gusta ir a la moda y siempre están atentos a las tendencias. Son personas maduras, perspicaces y enérgicas.CandadoSon hombres originales, creativos y con una personalidad muy fuerte. La moda no tiene importancia para ellos, la mirada de los demás no tiene cabida.Barba densa y descuidadaSi algo lo define es la pereza y poca dedicación. Sin embargo no todo es negativo porque es un hombre bondadoso y trabajador.Fuente: Eme de Mujer