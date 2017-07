Quieren que bares de Córdoba aclaren si reciben mascotas

(Tomada de la Red)

El concejal Abelardo Losano presentó un proyecto de ordenanza para que los bares y locales comerciales de Córdoba aclaren si aceptan que los clientes ingresen con mascotas o no.



"Este proyecto busca regular para que las personas que asistan a un establecimiento gastronómico o bar se pueda percibir si en ese lugar se aceptan o no que ingresen con mascotas", indicó.



Aclaró que "en general, en los lugares de fumadores que son las partes externas, generalmente se acepta que se ingrese con mascotas".



Señaló, no obstante, que "a veces, a la gente que está en ese sector no le parece bien que estén las mascotas allí; entonces, para claridad de los vecinos, pedimos que se aclare".



"Lo que se busca es que haya un lugar determinado establecido en el establecimiento donde no haya problema para estar con la mascota siempre que el establecimiento diga que es libre el acceso", añadió.



Precisó que siempre "se busca que las condiciones para que lleves la mascota sea las que ordene la ordenanza como correa, bozal y estén en un lugar determinado que ponga el dueño del lugar".



"No pretendemos regular sino informar", dijo y completó: "Yo busco que expresamente se diga (si aceptan mascotas)".



