Nació el 'Uber' para perros

Más temprano que tarde a unos chavos se les 'prendió el foco' e hicieron nacer un servicio que permite el paseo de perros las veces y por el tiempo que los dueños de las mascotas determinen. Servicio a domicilio con todas las variables posibles de control del servicio y garantía de que el perro va a pasear y no a acompañar el sueño de los paseadores. El servicio se llama Paséame.



Como toda buena startup, el servicio radica en una app disponible tanto en la plataforma android como en IOS, y en síntesis se trata de profesionalizar un servicio que desde hace varios años se realiza en algunas de las principales ciudades del país. A alguien le surgió la idea de pagar porque le pasearan al perro. Pero la informalidad tiene sus reglas.



Yo acabo de ver a un joven con más de 12 perros juntos. No quiero imaginar lo que sucederá cuando alguno o varios se le echen a correr. No quiero pensar que entre algunos cunda la discordia y decidan ajustar cuentas todos atados juntos. He visto como usted a unos perros sujetos a los alambrados de los parques públicos mientras los encargados de pasearlos andan echándose un refresquito o un 'fuerte', o bien ligando con alguien que pasea a un bebé.



Rolando y Andres (Robles) decidieron profesionalizar el servicio y con la esposa de uno de ellos, Yetzal Gómez Velazquez, le metieron precisión al servicio para garantizar al dueño que su perro efectivamente fue a pasear en un grupo reducido de amigos y que en ningún momento los perros fueron abandonados para que el paseador se dedicara a atender otros asuntos.



Se invita a que quienes deseen ser parte de este servicio se capaciten, se certifiquen, pasen un examen de evaluación y sólo después puedan dedicarse a la tarea. Cada paseador certificado tiene un territorio en donde presta sus servicios y no puede pasear más que a un determinado número de perros juntos.



Los paseadores pasan cursos impartidos por médicos veterinarios, hacen evaluación sicológica, sesiones con un entrenador, demuestran sus habilidades de trato con perros, y luego de la certificación cuentan con una serie de sesiones de actualización que se imparten posteriormente.



No pueden pasear a más de cuatro perros en grupo y existe en servicio de Paséame VIP en el que se pasea solamente al perro encargado por el tiempo que el dueño contrate el servicio. El servicio hace una valoración respecto a la situación en la que se encuentra la mascota antes de aceptar la tarea.



El paseo normal tiene un costo de 100 pesos y el VIP 200 pesos con una duración de una hora. El VIP se recomienda para perros poco sociables.



Los paseadores tienen uniforme que los identifica y chaleco en donde pueden llevar los aditamentos necesarios para que el paseo no acabe con contratiempos incluyendo las concebidas bolsitas para recoger los recuerdos que algunos perros van dejando como rastro.



Al momento en la Ciudad de México tienen afiliados a poco menos de 400 paseadores y esperan llegar en lo que resta del año a terrenos de miles de paseadores. Además del asunto de la paseada conforman los servicios los de guardería y pensión en caso de que los dueños decidan salir de vacaciones.



El dueño en todo momento tiene la alternativa de tener el recorrido en tiempo real gracias a un GPS y se tiene el servicio de fotografías en caso de que los propietarios de la mascota quieran tener constancia de 'cómo se está divirtiendo' el o la miembro de la familia. Se tiene el servicio telefónico para preguntar cómo va el paseo.



En paralelo se tiene una serie de alianzas estratégicas con productores de comida especial para perros, postres (me dicen que ya hay helados producidos especialmente para perros (!!!) así como estéticas y servicios veterinarios.



Para quien desea el servicio acceder a la app Paséame y para quienes quieren ser parte de la red a la página www.paseame.com.mx



Hoy se encuentran en CDMX, Puebla y Querétaro. Los muchachos van por una ronda de inversión para consolidar el negocio y extenderlo a otras ciudades.



