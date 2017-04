Este café te engordará más que una hamburguesa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Muchas de las personas suelen pensar que el café que compran en diversas cafeterías de gran renombre, suelen ser de excelente calidad, lo cual puede ser cierto. Sin embargo, lo que actualmente se pone a discusión es el gran porcentaje de calorías que éstos contienen.



En este sentido, el portal de Daily Mail realizó un estudio para saber la cantidad de grasa que contienen los cafés que se consumen en la calle y descubrió que puede llegar a tener hasta 700 calorías (un tercio del total que una persona adulta debería consumir para llevar una dieta sana).



El portal del diario británico reitera que el café de reconocidas marcas es el que puede llegar a engordar más, por su alto contenido de azúcar, 18 cucharadas de azúcar aproximadamente (por vaso).



Marcas reconocidas como Starbucks ofrecen proporciones calóricas radicales. Un vaso grande de chocolate, proveniente de esta marca, puede llegar a contener 690 calorías, cantidad superior a la que se puede encontrar en un alimento chatarra como la hamburguesa con queso, la cual no rebasa las 420 calorías.



Siguiendo esta tendencia, el frapuccino con nata rebasa, de igual manera (de 400 a 460) las calorías que tiene una hamburguesa.



Además de los refrescos y frituras, aquí los verdaderos enemigos para perder peso; muchos los consumes diariamente y durante la dieta, además de contar con ingredientes con un porcentaje poco adecuado de calorías, cuentan con un común denominador, suelen tener aproximadamente 65 gramos de azúcar, cantidad que supera con creces la recomendada por los doctores, en una emisión diaria, para poder estar sano.



"Es muy fácil consumir altos niveles de azúcar sin darse cuenta. Además, cuanta más azúcar se consume, más fácil es sentir antojo por ella, lo que crea un círculo vicioso", arma la nutricionista Sarah Flower. De acuerdo con ella, estos altos porcentajes calóricos no sólo se presentan en las bebidas de las grandes marcas, puede notarse, incluso, en aquellos cafés que se venden en tiendas de autoservicio.



Un café latté, por ejemplo, puede contener 200 calorías, un cappuccino del mismo tamaño 122 y un moka 255.



¿Cómo reducir estos porcentajes? Según las recomendaciones de los especialistas consultados por el Daily Mail, se debe evitar el consumo de aditivos como la nata y los siropes o jarabes, cambiar la azúcar por la sacarina y apostar por la leche desnatada o light, en lugar de la entera. También, arman los nutricionistas, se debe evitar y reducir las bebidas calóricas como el chocolate o la crema.



Si se piensa seguir tomando café, el menos dañino en este sentido es el café espresso (tan sólo seis calorías en vaso pequeño) o una infusión con agua y no con leche.