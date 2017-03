Sanan a mascotas, con mariguana

(Tomada de la Red)

Michael Fasman tiene una perra de 12 años, Hudson, que renquea por el dolor causado por una artritis y la amputación de un dedo, pero no quiere darle analgésicos porque la ponen a dormir.



Fue así que decidió experimentar con una medicina alternativa que muchos humanos usan para combatir sus males y sus dolores: la mariguana .



Una mañana reciente, Fasman dejó caer varias gotas de extracto de cannabis en un plato de yogur, que Hudson se devoró en cuestión de segundos.



Hoy es parte de su rutina.



"Le levantó el espíritu y hoy es nuevamente una perra feliz'', dijo Fasman, residente de San Francisco. "No es que hubo un cambio total, pero volvió a ser la de antes''.



A medida que más estados de Estados Unidos legalizan la mariguana para consumo humano, también hay mucha gente que les está dando extractos, pomadas y productos comestibles a base de cannabis a sus animales para tratar de todo, desde artritis, convulsiones y hasta cáncer.



La mayoría de estos productos, que no están regulados, contienen cannabidol o CBD, un compuesto químico del cannabis que no excita a animales ni humanos. Tienen poco o nada de THC, el compuesto del cannabis con efectos psicoactivos.



Los veterinarios dicen que no hay suficiente información científica que compruebe que el cannabis es seguro. Si bien la mariguana es ahora legal en 28 estados, no ha sido legalizada por el gobierno nacional, por lo que no se ha investigado mucho los efectos medicinales que pueda tener en humanos o animales.



Lynne Tingle, quien tiene un centro de adopción de animales y un santuario de animales, regularmente le da comestibles y pomadas a base de cannabis a los perros mayores con problemas de salud o de comportamiento, incluidos sus propios perros ya mayores, Chorizo y Alice.



"Ves cómo cambia su ánimo. Ya no sienten dolor, lucen más felices y se mueven mejor'', expresó Tingle, quien creó la Fundación Milo de Richmond. "Es como que vuelven a vivir''.



TreatWell Health, de San Francisco, es una de un creciente número de empresas que venden productos a base de cannabis para animales a pesar de que no esté del todo claro si son legales.



Vende soluciones, extraídas de plantas de mariguana , que pueden ser añadidas a las comidas o suministradas directamente en la boca de los animales.



Las soluciones de TreatWell pueden combatir la ansiedad, la falta de apetito, los dolores, inflamaciones y convulsiones, además de problemas renales y de hígado, el cáncer y glaucomas, según su portal. También se las usa en los últimos momentos de un animal.



