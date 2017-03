Una pitón lucha contra leopardos

SUDÁFRICA(Tomada de la Red)

Unos turistas haciendo safari en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica vieron y grabaron un increíble suceso. El enfrentamiento entre dos leopardos y una pitón.



El leopardo cachorro estaba explorando la zona cuando se encontró con una enorme pitón, especie ya conocida por su comportamiento agresivo.



Si bien no son venenosas, estas serpientes logran matar a sus presas estrangulándolas hasta la muerte.



Un tenso enfrentamiento







En el video se puede ver como la pitón abre su boca y ataca y el cachorro salta buscando defenderse.



Pero es su madre quien hace frente a la pelea, mientras el cachorro se ubica en un espacio seguro a la distancia. En el increíble enfrentamiento, la serpiente logra morder al leopardo, pero no lo suficiente.



Luego de una larga batalla y aunque no se ve en el video, los turistas aseguraron que el leopardo logró matar a la serpiente y compartir la presa con su cachorro.



Sin duda un enfrentamiento en el que podría ganar cualquiera, ¿no crees?



FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/177652/esta-piton-luchando-contra-dos-leopardos-es-lo-mas-salvaje-y-feroz-que-veras-hoy