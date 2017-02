Desintoxica tus intestinos y baja de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Seamos sinceras, si has intentado bajar de peso, seguro has googleado los mejores #tips para hacerlo sin siquiera intentarlo. Y aunque comer bien sea algo que encontrarás en todos lados, cuidar de tus intestinos también es súper importante.



Tu microbioma o la gran población de bacterias que viven en tu cuerpo también merecen un poco de atención, especialmente si lo que quieres es bajar de peso.



Al principio, los estudios sugerirán que un tipo de bacteria (los probióticos) ayudan a mejorar la digestión. Pero eventualmente también descubrieron que estos bichos controlan más partes de tu cuerpo que tus evacuaciones.



Estos probióticos están relacionados con el sistema inmunológico, el metabolismo y hasta el cerebro. Son importantes, y deberías poner atención a cómo los has estado tratando.



Primero que nada, debes empezar a comer más probióticos, los cuales encontrarás en alimentos fermentados, tales como el Yogurt.



Una vez que estés comiendo tus probióticos, es hora de empezar a comer fibra para alimentar a las bacterias buenas. Entre los alimentos más ricos en fibra están las verduras, frutas, leguminosas, nueces, semillas y granos. Y entre más fibra le agregues a tus alimentos, más llena te sentirás.



Luego es hora de dejar de usar gel antibacterial. Y no es que sea malo, sino que el uso frecuente mata las buenas bacterias dentro de tu cuerpo, aumentando el riesgo de otras enfermedades. Y si estás enferma, te será imposible seguir comiendo bien y hacer ejercicio.



Finalmente, limita el uso de antbióticos a menos que sea necesario.



Como sabrás, los antibióticos no combaten infecciones virales, que son la mayoría de las infecciones que terminamos teniendo, así que olvídate de ellos a menos que sea completamente necesario.



Aunque parece mucho qué hacer de un jalón, estos simples cambios alimenticios y prácticas pueden mejorar tu microbioma en un par de días, logrando como resultado, mejorar tu sistema inmunológico y acercarte a tus metas para bajar de peso.