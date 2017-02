El color de cabello que será tendencia este 2017

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El “pelo de abuela” o granny hair arrasó en el 2016. Las celebridades más arriesgadas se animaron a lucir cabelleras blancas y grises y las más recatadas eligieron los clásicos rubios o castaños. Ahora el 2017 explota con el nuevo color de moda: blorange.



Este tono se popularizó en la redes gracias a Georgia May Jagger -hija del cantante de The Rolling Stones- que publicó su cambio de look en Instagram y marcó la tendencia del año que comienza.



El blorange es la combinación de rubio y naranja con matices rojizos. El resultado es un tono pastel similar al melocotón con variantes en tonos coral o durazno. El blorange queda bien en cualquier tipo de cabello y color de piel.