Enrique y Julio José Iglesias 'emparejan' a sus mascotas

(Tomada de la Red)

Como suele ser habitual en cualquier perfil de un famoso, en el de Enrique y su hermano Julio José y sus hermanas Tamara Falcó y Ana Boyer no faltan simpáticas imágenes de sus queridas mascotas, para reflejar así el amor por los animales que vincula a todos los miembros del famoso clan familiar.Más tarde o más temprano, la mayoría de los hermanos Preysler han acabado sucumbiendo al encanto de las redes sociales -a excepción de Chabeli, que vive prácticamente retirada de la vida pública-, para convertirlas en una pequeña ventana a ese exclusivo estilo de vida que su famosa madre Isabel Preysler por lo general comparte a golpe de exclusiva.En el caso de Enrique, el más famoso de los cuatro y quien más seguidores acumula en Twitter e Instagram, su perro Jack no solo se ha convertido en el protagonista de las estampas más hogareñas que publica su famoso dueño, sino que también ejerce de nexo de unión -en la esfera virtual al menos- con su novia, la tenista Anna Kournikova. Aunque la pareja no acostumbre a compartir fotos de ambos con sus fans, la guapa rusa no tiene ningún reparo en inundar su Instagram de imágenes del simpático perro tomando el sol, jugando a la pelota, bañándose con ella en el mar o realizando alguno de sus trucos.Pero además, Jack también hizo recientemente una aparición estelar en los perfiles sociales de Julio José durante las recientes vacaciones que toda la familia compartió en Miami para presentarse oficialmente como la nueva pareja de Molly, la preciosa norfolk terrier del intérprete y de su esposa Charisse Verhaert.“El nuevo novio de Molly. Le gustan los chicos grandes”, aseguraba Julio en su Instagram junto a una foto de su querida perrita posando junto al retriever de su hermano.Por otra parte, el mayor de los dos hijos varones de Isabel Preysler y Julio Iglesias parece compartir con sus hermanas pequeñas la afición de vestir a su mascota con simpáticos accesorios siempre que se le presenta la ocasión.“El día perfecto para mi chaqueta, ¡esta mañana hace frío!”, reza su última publicación en esa misma plataforma, en la que su mascota Molly aparece ataviada con un gracioso abriguito que nada tiene que envidiar a las gabardinas que ya habían lucido en una ocasión anterior Vanilla y Jacinta, el golden retriever de Tamara Falcó y el caniche toy de Ana Boyer.“Vanilla tiene razón… ¿a quién se le ocurre vestir a un golden retriever, aunque sea con un barbour?”, bromeaba Tamara recientemente junto a un vídeo en el que su animal de compañía aparecía revolcándose por el suelo, aparentemente poco contento con su atuendo, durante un paseo de domingo con su ‘hermana perruna’ Jacinta.Fuente:https://rotativo.com.mx/entretenimiento/espectaculos-entretenimiento/587597-enrique-julio-jose-iglesias-emparejan-mascotas/