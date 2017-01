Hábitos de belleza de los hombres

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hace tiempo que el cuidado de nuestro cuerpo y los rituales de belleza dejaron de ser tarea exclusiva de las mujeres. Cada vez son más los hombres que se preocupan por su aspecto físico y por la imagen que proyectan de sí mismos.



En los últimos tiempos hemos asistido a diferentes modas dentro del mundo masculino. Y aunque siempre han existido hombres que la llevaban, lo cierto es que las barbas hispter causaron sensación y durante un tiempo no se hablaba de otra cosa.



Muchos son los que, por falta de tiempo y por evitar la preocupación de un cuidado permanente, no llevan la barba tal y como les gustaría. Si bien, es cierto que la opción más popular entre el sexo masculino es la barba de tres días. ¿Te parece que a las mujeres también nos resulta la más atractiva?



La marca Philips ha querido indagar en este terreno y para ello ha elaborado un estudio sobre “Hábitos de cuidado personal masculino” que revelan que tener pareja condiciona, -y mucho-, que se sigan una serie de rituales estéticos. ¿Te lo habías planteado alguna vez?



VIVIR EN PAREJA HACE QUE LOS HOMBRES SE CUIDEN MEJOR Y MÁS A MENUDO



Y es que la influencia de la pareja va más allá de lo que imaginamos, y más si viven juntos. Tanto es así que 1 de cada 3 hombres que viven en pareja se afeitan varias veces a la semana, una cifra bastante superior respecto aquellos que viven solos.



¿Y cuáles son los productos preferidos de los hombres para eliminar el vello de su piel? Pues en este terreno parece que el sexo masculino se ha estancado y sigue echando mano de los “productos de siempre”: aftershave, lociones y la espuma siguen siendo los complementos más utilizados para acompañar al afeitado.



Pero aquí no termina la cosa. Según el revelador estudio de Philips, los hombres jóvenes prefieren utilizar aparatos eléctricos para afeitarse, frente a los manuales. Una opción muy acorde con los gustos femeninos. ¿No has regalado nunca a tu pareja alguno de estos utensilios para el afeitado? Pues toma nota, el multibarbero Philips Serie 7000 es un regalo muy recurrente y versátil, que en esos momentos que no tienes ni idea… puede sacarte de un apuro.



¿Y QUÉ OCURRE CON EL RESTO DEL VELLO CORPORAL?



Aunque hay gustos para todo, cada vez son más los hombres que se han sumado a la moda del depilado masculino. Razones estéticas, de comodidad… y como curiosidad, son aquellos chicos con barba los que más recurren a eliminar el vello de otras partes de su cuerpo.



Pero, ¿cuáles son las zonas que más preocupan a los hombres? Pues parece que lo tienen claro: los genitales, el entrecejo y el pecho son aquellas zonas donde desearían que el pelo no volviera a crecer. ¿Y para las mujeres? Pues aunque ellos no le den importancia, para nosotras los pelos en la espalda deberían estar prohibidos también.



¿Y para ti? ¿Cuáles son las zonas de cuerpo dónde más odias el pelo?