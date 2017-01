Diez pasos para lucir una figura de envidia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Tras la finalización de la temporada estival, son muchos que deben re-adaptarse a la rutina y enfrentarse al temido síndrome posvacacional.



Entre los propósitos que se fijan para facilitar la incorporación a la realidad, dormir y descansar es en lo primero que piensan 3 de cada 4 ciudadanos españoles (76%), seguido de hacer más deporte en general (74%), empezar a comer de forma saludable (73%) o tener un estilo de vida más relajado (73%), tal y como revela un estudio elaborado por Sondea para eBay acerca de los hábitos que siguen de los españoles entre 20 y 40 años tras la finalización de sus vacaciones.



Según los datos obtenidos, más de la mitad de los encuestados (52%) invierte dinero en ponerse en forma tras las vacaciones, y dedica un gasto de mil 500.



De estos, un 20% compra artículos de deporte online para hacer ejercicio en casa. Uno de los motivos que lleva a los españoles a invertir un pequeño presupuesto a ponerse en forma es el aumento de peso tras las vacaciones.



Concretamente, un 73% de los encuestados asegura que suele engordar una media de 2 a 3 Kg a lo largo de sus semanas de descanso. La pereza es el principal motivo que lleva a prácticamente la mitad de los encuestados a no hacer más ejercicio de lo habitual (44%), seguido de la falta de tiempo (64%) y de la ausencia de alguna persona que les motive (22%).



Para hacer más llevadera la vuelta a la rutina y animar a los españoles a adoptar nuevos hábitos de vida saludables, las atletas y expertas en fitness Amaya y Tamara Sanfabio han elaborado para eBay un decálogo de recomendaciones para ponerse en forma desde casa o en la oficina, opción preferida por el 77% de los españoles encuestados, fácilmente realizables con la ayuda de sencillos aparatos de gimnasia como un rodillo abdominal o una pelota de Pilates, ya disponible en un fitness pack en la página de eBay El gran retorno.



1. Aprovecha los 30 segundos que tarda en calentarse el café para hacer 10 fondos de brazos en la pared.



2. Al trabajo, en bici: Es saludable, económico y ecológico. Si te mueves en transporte público, decide bajar una parada antes para poder caminar un poco.



3. Fortalece tus muslos/cuádriceps mientras esperas el bus o metro: Apoya la espalda en una pared, separa las piernas a la altura de los hombros y siéntate en una silla imaginaria (con las rodillas dobladas 90º) en esta posición durante 20 segundos. Poco a poco conseguirás aguantar más tiempo.



4. Es momento de cambiar la silla en la oficina por un fitball (pelota de Pilates), pues te ayudará a mejorar tu control postural.



5. En la oficina, ten unas mancuernas a mano. Si no, dispones de unas, un cartón de leche, unas botellas de agua o un bote de garbanzos pueden ser el sustituto perfecto para fortalecer tus brazos.



6. ¡Que la fruta te acompañe! Deshecha las patatas fritas y pásate a la fruta. El truco contra la monotonía en una dieta está en la variedad.



7. La fuerza no ocupa lugar: Una cinta TRX es pequeña y portátil, te acompañará allá donde vayas y te permitirá realizar sencillos ejercicios para tonificar una gran variedad de grupos musculares.



8. ¡Supérate a ti mismo! Existen muchos instrumentos con los que medir tus progresos. Hazte con una pulsera de actividad: te ayudará a saber el ejercicio realizado, los pasos dados y las calorías gastadas cada día. Una buena fórmula es intentar hacer un poquito más que en la jornada anterior.



9. Rodando hacia el abdomen de hierro. La efectividad es crucial cuando el tiempo apremia: con un rodillo abdominal te será más fácil ver tus progresos.



10. Un poquito más rápido, un poco más lejos. Sal de tu zona de confort. Utiliza un GPS para comprobar cómo te desplazas más rápido y llegas más lejos.