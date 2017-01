Realizan masiva procesión de descalzos en Manila

MANILA, Filipinas (AP)

Una gran cantidad de filipinos católicos, mayormente descalzos, participaron el lunes en una tradicional procesión anual con la imagen del Cristo Negro, bajo fuertes medidas de seguridad debido a temores por una posible represalia por la muerte de un extremista islámico.



Las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña pidieron a sus ciudadanos que tomaran precauciones y la policía advirtió que milicianos musulmanes locales que trataban de aliarse con el grupo Estado Islámico podrían atacar la procesión con la imagen de madera del Nazareno Negro, que tiene cientos de años, en las calles de Manila.



El jefe de la policía nacional Ronald de la Rosa dijo que las autoridades no detectaron alguna amenaza específica pero advirtieron que los seguidores del líder extremista asesinado la semana pasada podrían tomar represalias atacando la procesión.



Mohammad Jaafar Maguid, quien dirigió un grupo islámico pequeño pero violento llamado Ansar Al Khilafah Filipino, murió el jueves en un combate con la policía en la provincia de Sarangani, en el Sur del país. Tres de sus acompañantes fueron capturados.



El sábado, un extranjero no identificado vinculado con el grupo de Maguid y una filipina fueron asesinados cuando supuestamente trataban de lanzar una granada contra policías a fin de no ser arrestados en Sarangani.



El grupo de Maguid ha sido vinculado a un fallido complot para atacar con bombas en noviembre el parque Rizal y la embajada estadounidense, ubicada cerca de allí, en Manila.



Las autoridades han prohibido las armas, drones y mochilas, y obstruyeron la señal de celulares en los alrededores de la procesión, que estuvo resguardada por miles de policías y soldados. Francotiradores vigilaron el área desde los techos de edificios.