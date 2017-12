(Tomada de la Red)

El coordinador de Bienestar Animal recordó que en época de invierno es necesario proteger a las mascotas colocando colchas en el piso y ropa especial.



Bienestar Animal, dependencia ligada a la Secretaría del Medio Ambiente, ofrece pláticas informativas para cuidados de mascotas, tal como lo indicó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.



A través de un mensaje el coordinador recordó que en época de invierno es necesario proteger a las mascotas colocando colchas en el piso y ropa especial. Eglantina Canales, titular de la Secretaría del Medio Ambiente en el Estado ayudó a difundir esta imagen.



Eglantina Canales participó en la sesión ordinaria del Consejo Regional del Centro de Investigación Regional del Noreste (Cirne) como parte de las actividades del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. La bióloga Canales acudió al evento en representación del Gobernador del Estado.



Recomendaciones



Se recomienda no dejar a la mascota en el balcó o en el patio o jardín a la intemperie. Si no se le quiere tener dentro de casa, habrá que consultar o compra una casa apropiada para bajas temperaturas en un lugar exterior donde al menos corra el viento o donde esté más resguardada.



Si es posible, deja que el animal entre algunos ratos dentro de casapara evitar que esté expuesto continuamente al frío, sobre todo si llueve, neva, o si hay mucho viento.



En la actualidad venden ropa para perros o gatos; hay de todos tamaños, texturas y costos. Lo más recomendable es abrigarlos y evitar que se mojen para que el frío no se mayor.



Fuente:http://www.vanguardia.com.mx/articulo/en-este-invierno-no-se-olvide-de-sus-mascotas