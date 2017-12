MADRID, España(AP )

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:



ARGENTINA

1.- “La herida” - Jorge Fernández Díaz

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “Más oscuro” - E.L. James

4.- “Gravity Falls. Diario 3” - Disney

5.- “Luna quebrada” - Gloria Casañas

6.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

7.- “Fin de guardia” - Stephen King

8.- “Eva” - Arturo Pérez Reverte

9.- “Guía de misterio de diversión” - Disney

10.- “Escuela de gamers” - El Rubius

(Fuente: Librerías Cúspide)



CHILE

1.- “Origen” - Dan Brown

2.- “El fuego invisible” - Javier Sierra

3.- “Yo soy Eric Zimmerman” - Megan Maxwell

4.- “Patria” - Fernando Aramburu

5.- “Eva” - Arturo Pérez-Reverte

6.- “El día que el océano te mire a los ojos” - Dulcinea

7.- “Los pacientes del doctor García” - Almudena Grandes

8.- “Niebla en Tánger” - Cristina Pérez barrio

9.- “Asterix en Italia” - Didier Conrad y Jean Yves Ferri

10.- “Berta Isla” - Javier Marías

(Fuente: www.lavanguardia.com)



COLOMBIA

1.- “Origen” - Dan Brown

2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- “El soborno” - John Grisham

4.- “Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas” - Amalia Andrade

5.- “Los restos del día” - Kazuo Ishiguro

6.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

7.- “Nunca me abandones” – Kazuo Ishiguro

8.- “El hombre que perseguía su sombra” - David Lagercrantz

9.- “Eva” - Arturo Pérez-Reverte

10.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

(Fuente: Librería Nacional)



ESPAÑA

1.- “Indomable” -Sritabebi

2.-“Origen” - Dan Brown

3.- “El fuego invisible” - Javier Sierra

4.- "Patria" - Fernando Aramburu

5.- “Más oscuro” - E.L. James

6.- “Una columna de fuego “ - Ken Follett

7.- “Eva” - Arturo Pérez-Reverte

8.- “Niebla en Tánger” - Cristina López Barrio

9.- “Defreds en estado puro” - José Angel Gómez Iglesias “Defreds”

10.- “Banco popular” - Manuel Domínguez Moreno

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Rooster Bar" - John Grisham

2.- "Orgin" - Dan Brown

3.- "The People vs. Alex Cross" - James Patterson

4.- "The Midnight Line" - Lee Child

5.- "Past Perfect" - Danielle Steel

6.- "Hardcore Twenty-Four" - Janet Evanovich

7.- "Tom Clancy" Power and Empire" - Marc Cameron

8.- "End Game" - David Balducci

9.- "Artemis" - Andy Weir

10. -"Sleeping Beauties" - King/King

(Fuente: Publishers Weekly)



MÉXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “It (Eso)” - Stephen King

4.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

5.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

6.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

7.-“Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

8.- “Corazonadas” - Benito Taibo

9.-“1984” - George Orwell

10.- “El amor en los tiempos del cólera” - Gabriel García Márquez

(Fuente: Gandhi)



URUGUAY

1.- “El sentir de las violetas” - Diego Fischer.

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

4.- “Escuela de gamers” - El Rubius

5.- “Mil veces hasta siempre” - John Green

6.- “El soborno” - John Grisham

7.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

8.- “Eva” - Arturo Pérez Reverte

9.- “Virtual Hero 3” - El Rubius

10.- “Wigetta y la feria fantasma” - Vegetta 777

(Fuente: Librerías Bookshop)