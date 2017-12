Sácale provecho a tus compras navideñas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La mejor época del año ya está aquí. Los centros comerciales se llenan de color con decoraciones navideñas y grandes ofertas para la temporada de compras más importante del año. Encontrarás cientos de promociones por lo que es importante que tomes en cuenta los siguientes consejos que FedEx tiene para ti.



Sabemos mejor que nadie todos los retos a los que nos podemos enfrentar en esta temporada, por ello te recomendamos tomar en cuenta los siguientes tips para que por lo único que tengas que preocuparte es que no se te queme la cena.



Planifica tus compras. No importa si prefieres ir a un centro comercial o hacer tus compras online, planea con anticipación cuáles son las cosas que vas a comprar, tomando en cuenta si son productos que realmente necesitas o no. Hacer una lista te puede funcionar para que evites compras y gastos innecesarios.



Verifica los precios. Si revisas los precios de las cosas que planeas comprar antes de que comiencen las ofertas, podrás identificar si realmente vale la pena la promoción o si es mejor esperar un poco más.



También es buena idea que compares precios entre diferentes tiendas para que te asegures que estás comprando la oferta que más te conviene.



Asegura tus envíos. Si tienes pensado hacer alguna compra online, considera el tiempo de entrega para recibir los productos, de forma que te asegures que recibirás tu compra en el momento que lo deseas, especialmente si será un regalo. Por otro lado, si planeas enviar algún regalo a un ser querido que está fuera de tu ciudad, contempla hacer el envío con FedEx para que puedas estar tranquilo que llegará a tiempo, sano y salvo.



Evita el tráfico de la temporada. Sabemos que salir a la calle en estos días puede ser una locura y más si dejamos las compras al último momento, por eso planea ir a los centros comerciales en horas que sepas que no habrá tanta gente o si definitivamente prefieres evitarlo por completo, haz tus compras en línea para que lleguen hasta la comodidad de tu casa.



Ahorra, ahorra, ahorra. Si bien esta época es para hacer compras personales y para regalar, es importante que no te dejes llevar por el frenesí de las ofertas y la temporada. Revisa si te conviene pagar a meses sin intereses o hacer los pagos al contado, lo ideal es que destines un presupuesto para el shopping y así, no comiences el 2018 con deudas. También toma en cuenta que entre más pronto realices tus compras, más productos podrás encontrar y tendrás mejores precios para hacer envíos.



Nada nos hace más felices que compartir buenos momentos con nuestros seres queridos y disfrutar las compras que hagamos. Si sigues estos consejos en todas tus compras, solo tendrás que preocuparte por disfrutar los últimos días del 2017.