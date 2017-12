5 Tips que te harán ver más joven

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La lucha contra el envejecimiento es un conflicto que tenemos las mujeres desde temprana edad, sabemos que inicia a partir de los 25 y que y a partir de la tercera década hay que tomar algunas medidas de cuidado. Sin embargo, por más productos antiedad que utilices hay otros factores que son perjudiciales y que aceleran este proceso.



Así que toma nota:



1.- No te apresures a utilizar el bótox. Recuerda que el bótox detiene el movimiento natural de los músculos, por lo que podrías perder absolutamente todas tus expresiones.



2.- Vista al dentista más seguido. Con la edad el color natural de los dientes se desgasta por lo que te sugerimso evita los cigarros y medicamentos que suelen ser nocivos para el esmalte.



3.- Cuida tu piel. Protege tu dermis del sol, no solo por el físico sino por cuestiones de salud. Una piel deshidratada deja mucho que desear.



4.- Práctica ejercicio. El ejercicio tonificará tu cuerpo y no permitirá que subas de peso de forma repentina.



5.- Protege el brillo de tu cabello. Con el paso de los años es normal que comiencen a salirnos canas, pero estás las debes de lucir con elegancia o bien puedes utilizar un tinte que le de más frescura a tus rasgos.