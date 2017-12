Descubre tu personalidad ¡a través de los números!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Para los árabes y los celtas el estudio de los números era considerado sagrado. Es más, las cifras eran vistas como el “reflejo de lo divino”. Esta noción, sin embargo, ha sido progresivamente dejada de lado. Aunque no lo creas, se piensa que la numerología puede responder a múltiples interrogantes; como dar cuenta de los aspectos positivos y negativos de nuestra personalidad, la compatibilidad con nuestra pareja, nuestra economía, etc. Su conexión con la



Astrología hace que existan correspondencias entre planetas y vibraciones numéricas.



Identifica tu número.



Para determinar estos aspectos debemos tener un número que esté asociado directamente a nosotros. Una de las formas más sencillas de descubrir nuestro número es sumando nuestra fecha de nacimiento. Ejemplo: Alguien nacido el 11/11/1991 sumará 1+1+1+1+1+9+9+1 = 24. Y como debe quedar en un dígito tendrá luego que sumar los dígitos obtenidos: 2+4= 6. Por lo tanto, su número de personalidad será 6. Aquí las características que se asocian a cada cifra.



Número 1 (Vibra con el sol):



Siempre buscan ser los número uno. Personas inventivas, creadoras y originales. Suelen proteger a los más débiles, pero no soportan críticas. Punto débil: el orgullo.



Número 2 (Vibra con la Luna):



Suelen ser soñadores, románticos, intuitivos y sobreprotectores. Son muy sensibles e imaginativos. Punto débil: Indecisión y miedos.



Número 3 (Vibra con Júpiter):



Se caracterizan por ser liberales, optimistas, curiosos, inquietas y francos. Este número representa el idealismo, la educación y la filosofía. Punto débil: Ingenuidad e impaciencia.



Número 4 (Vibra con Urano):



Personas independientes, originales y tolerantes. Si eres su amigo no tienes que temer, pues son sumamente leales. Punto débil: tendencia a la soledad.



Número 5 (Vibra con Mercurio):



Es conocido como el número del intelecto. Este dígito representa la comunicación y el movimiento, por ello, quienes se asocian al 5 son personas carismáticas, espontáneas, viajeras, investigadoras y ágiles. Punto débil: Hipercríticos y detallistas.



Número 6 (Vibra con Venus):



Es la esencia femenina, el amor, el arte y la belleza. Este número tiene a personas románticas, seductoras, coquetas y compasivas. Punto débil: Terquedad y melancolía.



Número 7 (Vibra con Neptuno):



Representa la espiritualidad, la simpatía y el misterio. Las personas que obtengan el 7 en la suma del día de su nacimiento poseen un temperamento artístico. Punto débil: Solitarios, híper sensibles y tímidos.



Número 8 (Vibra con Saturno):



Simbolizan la sabiduría, experiencia, estabilidad y paciencia. Los 8 son cautelosos confiables, sacrificados, reservados y consejeros. Punto débil: Demostrativos y ambiciosas.



Número 9 (Vibra con Marte):



Personifican la agresividad, el coraje, la originalidad y la iniciativa. Son gente sincera, impulsiva, confiada, inmadura y generosa. Punto débil: Vanidad e impaciencia.