Top 7: Apps para disfrutar en fiestas decembrinas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Comienza la cuenta regresiva para las grandes cenas, las compras navideñas y pasar el tiempo con nuestra familia y amigos. Pero antes, hay algunas aplicaciones que pueden ser muy útiles en estas fechas; la mayoría son de descargas gratuitas en línea.



Impresiona a todos con ricos platillos, momentos inolvidables, grandes ahorros, regalos perfectos y enviando los mejores deseos. ¡Prepara tu telefóno para estas fiestas y felices descargas!



SinDelantal:



Si te encanta quedarte casa, comer rico y mantenerte a salvo del frío, esta aplicación y plataforma en línea son para ti. Crea tu cuenta en SinDelantal y sorprende a tus amigos y familia con deliciosos platillos sin salir de casa. Puedes escoger entre más de 3,500 restaurantes en más de 50 ciudades del país y encontrar increíbles promociones. Ensalada de manzana, pavo al horno, romeritos y lomo adobado serán sólo el principio. Úsala, ya sea para disfrutar de un fin de semana de flojera viendo películas o para una reunión con familias o amigos. Organiza todo un festín y reinventa tus menús decembrinos.



Netflix:



Esta aplicación del servicio de streaming más popular en el mundo es un clásico así que no puede faltar en tu smartphone, ya que tiene como protagonista a los cinéfilos y seriéfilos de corazón. Disfruten de las merecidas vacaciones estando de viaje o en casa para disfrutar las nuevas series, películas y documentales para este diciembre que no te puedes perder. Asombra a todos con una noche de ponche y mantas para comenzar el tradicional maratón de películas navideñas.



Elfster:



Esta app no sólo te será útil para estas fechas, también lo será para cumpleaños y eventos especiales. Elfster, es una plataforma gratuita que facilita el intercambio de regalos. Puedes crear tu lista de deseos, agregar a tus amigos, delimitar presupuesto y poner fecha de entrega. Los intercambios nunca fueron tan sencillos.



Regalos Presupuesto de Navidad:



Si tu familia es extensa y tienes muchos regalos que comprar, Regalos Presupuesto de Navidad puede ser la solución que estás buscando, ya que además de darte opciones, te ayuda a administrar tu presupuesto de manera que todos tus seres queridos reciban un recuerdo tuyo.



Anota a quienes tienes que regalar, las ideas de los posibles presentes para cada uno de ellos, añade el presupuesto, los regalos que ya compraste, tiendas donde hacer la compra, y demás. ¡Nada te faltará!



Amazon:



Si eres de los que está todo el día está buscando el regalo perfecto, recorriendo centros comerciales sin encontrar nada que te convenza y comprando las mismas cosas que tus amigos, la aplicación de Amazon se convertirá en tu mejor aliado.



Esta app cuenta con un sinnúmero de productos para ti, desde libros, juegos, juguetes, ropa, calzado, hasta artículos para mascotas y todos los accesorios que te puedas imaginar. Seguro encontrarás ofertas irresistibles.



EnviaFlores.com:



¿Qué tal unas flores o una canasta gourmet de regalo? ¡Siempre funcionan! Pues nada mejor que el detalle para sorprender, y llenar nuestros espacios de amor y alegría que EnviaFlores.com, la plataforma en línea y app para enviar flores, globos y regalos a domicilio y que está disponible en todo México.



Encuentra arreglos florales, dulces, canastas con regalos y, si no sabes que hacer, hay una sección con los pedidos más enviados entre los que puedes escoger el que más te guste. Más fácil, imposible.



Tarjetas Navideñas:



Llega la hora de desear a nuestros seres queridos una Feliz Navidad así que para no tener que estar escribiendo el mensaje una y otra vez, puedes descargar la aplicación Tarjetas Navideñas, que ofrece una gran colección de tarjetas de Navidad y Año Nuevo.

Todas ellas están divididas en diez categorías para que cada quien elija la que más le guste: Tradicional, Contemporánea, Dulce, Divertida, Nacimiento, Religiosa, Vintage, Alternativa, Declaraciones y de Año Nuevo. ¡Escoge tu favorita!