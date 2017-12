CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Digamos que has estado en una relación por suficiente tiempo.

Obviamente querrás saber si en algún momento te aburrirás o si la pasión desaparecerá. Y aunque no lo creas, hay formas de saber si la química perdurará a largo plazo.



Además de eso, también hay muchas formas de reestablecer la chispa de la pasión y la intimidad. Nada es un caso perdido. Si crees que la química está despareciendo ¡hay que poner manos a la obra!



Se respetan



Si tú y tu pareja se respetan, obedecen sus límites y piensan en el otro a la hora de tomar decisiones drásticas, es obvio que hay un vínculo fuerte entre ambos. Si no pudieran respetarse, simplemente no habría química en lo absoluto.



Se comunican bien



Aunque la química sexual conlleva intimidad, la única forma de mantener ese aspecto, es teniendo química emocional. La comunicación puede dictar cómo tú y tu pareja tienen una conexión emocional y qué hacen a la hora de resolver conflictos.



Le demuestras tu amor



Pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia. Haz que tu pareja se sienta amado. Si estás dudando sobre tus acciones pasadas, es posible que no prestes tanta atención a los detalles. Pero sigue siendo importante demostrar tu cariño lo más posible.



Se dan su tiempo para el sexo



La vida es complicada, y es obvio que estarás ocupada de vez en cuando. Si aún así hacen espacio en sus respectivas agendas para tener una relación física… quiere decir que tienen buena química. Recuerda, el sexo no es lo más importante para hacer una conexión, pero sigue siendo un aspecto fundamental para una relación de pareja.



Pueden estar en silencio sin ningún problema



Si te sientas en silencio con tu galán sin ningún problema (ni incomodad), quiere decir que hay química fuerte que todavía durará por suficiente tiempo. Debería de ser natural y no crear resentimiento de ningún tipo.