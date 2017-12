Señales de que tienes problemas de autoestima

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todas tenemos esa amiga que está claramente cómoda consigo misma. Es amigable, comparte sus opiniones, se para con confianza y parece que su autoestima está por las nubes. Y aunque eso es maravilloso para ella… si tú no te sientes bien contigo misma, podrías sentirte en una gran desventaja.



¿Qué te detiene a ser feliz con lo que tienes? Hay varias explicaciones. Podrías tener un mal autoestima y las razones detrás de esto pueden variar; desde temores en casa, traumas, amigos negativos o hasta problemas de imagen.



Cambias de opinión constantemente



Aunque está bien (y es saludable) cambiar de opinión en medio de una conversación, definitivamente no deberías hacerlo para conseguir la aprobación de alguien más. Si te encuentras retrocediendo en una conversación o no compartes tus fundamentos para evitar el conflicto, entrarás en problemas.



Necesitas estar en el teléfono



Está bien checar tu celular de vez en cuando, pero si lo haces muy seguido cuando estás en público, puede ser señal de que no estás cómoda contigo misma. Ver el celular es la forma de muchos para lidiar con diferentes situaciones sociales, pero es mucho más común en personas con mala autoestima.



Siempre debes arreglarte



Si disfrutas maquillarte o arreglarte demasiado, adelante. Pero si crees que no puedes salir de casa sin un poco de maquillaje… podrías tener mala autoestima. Lo mismo sucede si sientes muchos nervios al tomarte fotografías. Créeme, no es nada normal que las cámaras fotográficas te estresen.



Siempre te estás viendo en el espejo



Si cada vez que pasar por un espejo no puedes evitar mirar tu reflejo y analizarlo, podrías tener falta de confianza en ti misma. Checar tu físico constantemente es una señal continua de no estar cómoda en tu propia piel. Si tuvieras buena autoestima, ni pensarías en tu apariencia física.



Te disculpas todo el tiempo



Aunque no tiene nada de malo ser cortés, definitivamente no necesitas disculparte todo el día. Una de las señales más comunes de la gente con mala autoestima, es su necesidad por disculparse de todo, a pesar de que saben que no hicieron nada mal. Gracias a tus problemas de confianza, crees que todo lo que pasa es culpa tuya.