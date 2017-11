CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El aloe vera o sábila es una de las plantas más habituales de uso casero para tratar heridas cutáneas y otras dolencias debido a sus altas propiedades curativas. Por eso, quizás, cuando nuestra mascota también requiere de nuestros cuidados, pensemos en el aloe vera para dárselo a nuestro perro.



La sábila se trata de una planta adaptógena, es decir, que ayuda al organismo a volver a su estado de salud natural. Por lo tanto, servirá tanto para heridas en la piel como para reparar órganos internos. En el caso de los perros, la planta también puede ayudarles a sanar distintas dolencias internas y externas. Si te interesa el tema, en este artículo te explicaremos cómo funciona el aloe vera para la piel de los perros, así como sus beneficios y cómo aplicarlo.



Para qué sirve el aloe vera - beneficios

De forma genérica, los famosos beneficios del aloe vera se deben a que contiene grandes cantidades de vitamina A, B, C y E, hidratos de carbono, taninos, fitoesteroles, aminoácidos, minerales como el calcio, magnesio, zinc, potasio, fósforo o hierro, terpenos, enzimas, agua y ácidos, entre otras. Por todo esto, el aloe vera tiene muchas propiedades medicinales, como son:



Antiinflamatorio

Analgésico

Cicatrizante

Renueva las células dañadas

Mejora la circulación sanguínea

Antibiótica

Antifúngica

Antivírica

Energizante

Digestiva

Desintoxicante

Mejora la absorción de nutrientes

Mejora la absorción de medicamentos

Hidratante

Alivia el picor



Además, si nosotros o nuestra mascota nos estamos medicando, es bueno saber que la sábila no interacciona con ningún medicamento, es decir, que no alterará la función de dichas medicinas ni creará efectos adversos, ya que la principal función de esta planta es la de estabilizar la anomalías del cuerpo.



Propiedades y beneficios del aloe vera para la piel perros

Utilizar sábila para la piel de los perros nunca traerá problemas, ya que tiene múltiples beneficios para nuestras mascotas. Adaptando las propiedades citadas en el apartado anterior a los perros, veremos que el aloe vera es muy útil para los siguientes casos:



Alergias: las alergias de los perros pueden producir picores en la piel, sarpullidos o inflamaciones. Gracias a las propiedades antiinflamatorias, analgésicas, hidratantes y de renovación celular de la sábila, nuestro perro podrá descansar de los síntomas de su alergia a nivel cutáneo.



Dermatitis: esta enfermedad se produce debido a una inflamación de la dermis, es decir, la piel, y puede deberse a una reacción alérgica, por picaduras de pulgas, infección por hongos o irritación por alguna sustancia tóxica. Por esto, las propiedades medicinales del aloe vera como la antiinflamatoria, la antifúnfgica o la analgésica, ayudará a tratar la dermatitis de nuestro perro.



Pérdida de pelo: esto puede deberse a heridas, infecciones o enfermedades, pero las propiedades reparativas de la sábila podrían participar en la regeneración celular de la piel de nuestro perro y, como consecuencia, hacer que probablemente le volviese a salir pelo.



Heridas: la capacidad cicatrizante y regenerativa de esta planta ayudará a curar las heridas de nuestro perro. Además, lo protegerá de infecciones víricas, bacterianas y fúngicas.

Cicatrices: puesto que la sábila puede reparar daños a nivel celular, es capaz de tratar cicatrices tanto nuevas como antiguas.



Otros beneficios y propiedades del aloe vera para perros

Órganos dañados: el zumo de aloe vera puede ser bueno para perros, sobre todo en el caso de problemas con el hígado, ayudándolo a desintoxicar el órgano y a repararlo.



Desequilibrios hormonales: suministrando la planta de la misma forma, puede ayudar a equilibrar las hormonas de los canes, puesto que ayuda al correcto funcionamiento del organismo.



Tumores: estos casos son más complicados y aquí no siempre esta planta puede ser efectiva, pero por lo general ayuda a frenar el descontrol y crecimiento celular.



Problemas digestivos e intestinales: si nuestro perro padece falta de apetito, anorexia, diarreas, vómitos o incluso resfriados, el gel de esta planta mejoraría todos estos males gracias a todas sus propiedades.



No obstante, para administrar sábila por vía oral a nuestro perro, es mejor que acudamos primero al veterinario para que sea él o ella quien nos aconseje sobre la dosis y duración del tratamiento.



Cómo usar el aloe vera para la piel de los perros



Existen en el mercado distintos preparados con esta planta para nuestros perros, pero siempre será mejor utilizar la planta de forma natural. La sábila se puede usar de dos formas en perros:

De forma externa: utilizando el gel de la planta llamado parénquima. Este es su uso más inofensivo, ya que hidratará y reparará las células de nuestra mascota.



De forma interna: licuándola y creando un zumo. Esta manera de utilizar el aloe vera puede combinarse con el anterior, y así tratar al animal tanto por dentro como por fuera.



Para el uso cutáneo, la aloe vera se podría aplicar directamente sobre la piel del perro, después de cortar con un cuchillo la planta y eliminar la piel, de forma que quedaría como una pastilla de jabón lista para frotarla sobre el cuerpo, o bien crear una crema de sábila para nuestro perro, con la cual aprovecharíamos mucho más las propiedades del aloe.



Si quieres darle jugo de aloe vera a tu perro, recuerda que las dosis y la duración del tratamiento debe indicarlo el veterinario, ya que dependerá del peso del animal y de lo que le ocurra.



Cómo hacer crema de aloe vera para perros

A continuación te explicamos cómo hacer una crema de aloe vera paso a paso:

Lo ideal es que la planta tenga aproximadamente un año, para que los tallos sean medianamente gruesos y contengan todas las propiedades de la planta.



Cortamos una de las hojas externas desde abajo, casi tocando la tierra. La parte más ancha y gruesa de la planta (la de abajo) es la que contiene mayor cantidad de gel.



Cortamos la piel de forma que sólo nos quedemos con el gel transparente, la parénquima.

Batimos la parénquima junto con una cucharada de café de aceite de oliva, para que haga de emulsionante y todo el jugo quede bien mezclado.



Bien conservado en la nevera puede durar hasta una semana. Para aplicarlo en la piel de nuestro perro podemos hacerlo con las manos o bien con una gasa o bastoncillo, dependiendo de la zona y el tamaño de la herida. También podemos utilizar una crema para perros que nos haya recomendado el especialista y preguntarle si es recomendable añadirle sábila.



Cómo hacer zumo de aloe vera para perros

Algunos problemas cutáneos pueden tratarse también con una combinación entre suministración externa y oral. Para ello, deberemos preparar un jugo de aloe vera para nuestro perro:

Siguiendo los tres primeros pasos anteriores, cortaremos el tallo de una de estas plantas que tenga aproximadamente un año de edad.



Pelaremos la piel (empezando con los laterales, para no pincharnos) y nos quedaremos solo con la parte gelatinosa.



A continuación, aclararemos con abundante agua el gel, para evitar de este modo dos cosas: que el zumo quede amargo y que administremos a nuestro perro por error el líquido amarillo.



Después, batiremos bien la parénquima hasta que quede como una papilla.



Algunos perros se lo toman directamente sin ningún problema, pero a otros les cuesta por su sabor. Si fuese este último caso, podríamos mezclar el zumo de sábila para perros en su comida, preferentemente en una comida enlatada o casera, en vez de en el pienso.



¿Los perros pueden comer aloe vera?

A muchos dueños les da miedo que su mascota pueda lamer la sábila que le aplicamos, e incluso a veces pueden acudir corriendo al veterinario al grito de "¡Doctor, mi perro ha comido aloe vera! ¿Le va a pasar algo?". Tranquilos. No, el aloe vera no es tóxico para los perros siempre y cuando se le dé la cantidad recomendada, la cual recetará el especialista. No obstante, sí que hay otras plantas con las que debemos de tener cuidado. Puedes leer el artículo Cuáles son las plantas tóxicas para los perros si quisieras más información.



Síntomas de la intoxicación canina por aloe vera

El problema con la sábila en perros, no es solo suministrarle más cantidad de la normal por vía oral, sino que hay que vigilar de no darle la parte que roza la piel de la planta, la cual tiene un gel de color amarillento, llamado acíbar, que es nocivo para el perro. En caso de intoxicación, los perros podrían padecer:



Vómitos

Diarreas

Espasmos

Depresión

Cambios en el color de la orina



Por lo tanto, como vemos, no son síntomas demasiado graves, pero sí que debemos tener cuidado por el bien de la salud de nuestros animales.



Fuente: https://animales.uncomo.com/articulo/aloe-vera-para-la-piel-de-los-perros-beneficios-y-como-aplicarlo-46940.html