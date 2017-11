CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Quienes conviven con gatos se dan cuenta enseguida de que estos animales pueden estar mucho tiempo seguido durmiendo o, al menos, descansando. Pero ¿Hasta que punto es normal? ¿Cómo saber si un gato descansa o le sucede algo? Son inquietudes normales entre quienes comienzan a compartir su vida con estos animalitos, ya que realmente puede sorprender que pasen horas y horas inactivos.



Por ello, en este artículo de un cómo vamos a responder a tu duda sobre si es normal que mi gato duerma tanto o no y a comentar en qué momentos no hay que alarmarse y cuándo sí hay que preocuparse y acudir al veterinario.



Como hemos dado a entender al principio de este artículo, efectivamente los gatos pasan gran parte del día durmiendo o descansando. Por lo tanto, ante la duda de si es normal que tu gato duerma tanto podemos decir que es sí puede ser algo normal, ya que los felinos domésticos pasan una media del 70% del día durmiendo. Sin embargo, no se puede ignorar que hay ciertos momentos del día en el que estos animales son muy activos y que, por ello, también existe la posibilidad de que si un gato está mucho tiempo descansando o dormitando sea porque está enfermo o algo le suceda. Por este motivo, hay que saber ver otros signos de problemas de salud.



Por qué mi gato duerme mucho

Los motivos por los que los felinos duermen mucho a lo largo del día son varios, pero todos tienen relación con su genética y evolución adaptativa. Principalmente, hay tres motivos por los que es normal que un gato pase tantas horas dormitando:



Genética y evolución: esta es la primera razón por la que los felinos domésticos pasan más horas del día así que activos. Como son depredadores muy eficaces y tampoco son animales que necesiten una gran ingesta diaria de alimento en proporción a su tamaño, no necesitan mucho tiempo diario para cumplir con la hora de cazar y comer, algo más notorio en los felinos que viven en un hogar y no necesitan ni cazar para alimentarse. Por ello, pasan el resto del tiempo reposando, durmiendo y, a ratos, jugando y aseándose.



Adaptación al hogar: otro aspecto relacionado es que estos animales no tienen una necesidad tan fuerte de salir al exterior para hacer sus necesidades como sí lo tienen otras mascotas, aunque sí los hay que necesitan salir por relacionarse con más seres vivos que los que hay en casa, algo que depende mucho del carácter de cada uno. Este hecho hace que sean más sedentarios que, por ejemplo, los perros. Así, también duermen más por no necesitar gastar tanta energía e incluso por no tener muchas más cosas que hacer o por aburrimiento, por ello también recomendamos que jugar con tu gato para activarlo y estimularlo.



La lluvia y el frío: como nos sucede a nosotros o a cualquier otro animal, el clima afecta al estado de actividad e incluso al estado de ánimo. Por ello, cuando el clima es frío, llueve o hay menos horas de luz natural los felinos tienden a dormir aún más.



Los gatos duermen mucho más cuando están enfermos

Además de tener en cuneta que de por sí son animales que se pasan el día en este estado, hay que pensar que también hay razones que no forman parte de la normalidad o forma de ser de los felinos domésticos. Concretamente, cuando están enfermos o algo les pasa, igual que nos pasa a nosotros, tienden a descansar más de lo habitual e incluso dormir profundamente durante horas.



Cuando el organismo está haciendo frente a algún problema, requiere de un esfuerzo extra a la vez que sus defensas se ven disminuidas, por ello se suele reposar o dormir más que cuando se está saludable. Así que si ves que tu peludo felino pasa más horas que de costumbre dormitando u observas más signos de problemas de salud, como que le lloren los ojos, tenga legañas en los ojos, estornudos, tos, fiebre, vómitos, diarreas, etcétera, entonces será necesario que acudas al veterinario con él y sigas sus indicaciones para que se recupere.



