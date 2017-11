Hábitos tan dañinos (o más) que el cigarro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todos sabemos que fumar es causa de cáncer y otras complicaciones que pueden resultar fatales. Lo que no todos saben es que, en realidad, muchos hábitos de la vida cotidiana pueden tener efectos negativos en nuestra salud, tan malos como el tabaquismo.



Permanecer sentado por muchas horas



Es un hecho comprobado que la falta de actividad física dificulta el metabolismo y la quema de calorías, así como aumenta el riesgo de desarrollar obesidad y sobrepeso. La vida de oficina de hoy en día nos obliga a permanecer sentados durante largas horas, de modo que este sedentarismo se ha vuelto una de las principales causas de múltiples problemas, como dolores de espalda y enfermedades cardiovasculares. Actívate, no te quedes sentado frente a la computadora por más de una hora. Realiza pequeñas caminatas en tu espacio de trabajo para aligerar la carga de tu espalda y estirar los músculos.



Dormir poco



Una persona puede resistir más de 10 días sin dormir, pero las alteraciones en el cuerpo serían graves. No descansar lo suficiente puede traer consecuencias, como una probabilidad más alta de contraer todo tipo de enfermedades y tener ansiedad incontrolable. Si llevas más de dos días sin dormir bien, consulta con un profesional.



No beber agua



El agua es vital para el organismo, pues no sólo permite a los órganos funcionar correctamente, sino que también elimina toxinas.

No beber suficiente agua diario puede ser causa de un sinfín de problemas, como obesidad, envejecimiento prematuro, colesterol alto, estreñimiento, presión arterial alta, etc. Recuerda tomar al menos un litro de agua diario.



Esperamos que esta información te sea útil. Mantente saludable para vivir al máximo.