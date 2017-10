Prepare a su mascota antes de viajar

(Tomada de la Red)

Aunque en las primeras semanas de vida, las mascotas están protegidas por anticuerpos internos, estos se van hacia las 8-12 semanas de edad. Por ello, la vacuna es fundamental en estos animales, especialmente si se planifica hacer viaje con ellos fuera de su zona de confort.Expertos indican que no es recomendable sacar de viaje a un perro menor de 12 semanas de vida. Milenko Ullrich, veterinario y miembro del Comité de Crianza del Kennel Club de Chile, expresó que, “sin importar el destino que se elija, el animal deberá tener la vacuna antirrábica al día y siempre se deberá tener a mano un certificado de salud o pasaporte veterinario de la mascota, con un máximo de tres días anteriores a la partida”.Además, acotó que si el animal posee alguna enfermedad o patología como pulgas o garrapatas, el veterinario entregará una pipeta o pastilla contra parásitos externos.Si el plan de viaje incluye a su perro, los especialistas aseguran que existen países donde no se pueden entrar con mascotas sin haberlas desparasitado frente a Equinococcus, entre uno y cinco días antes; por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido o Noruega.En tanto, “en el caso de la vacuna contra la ´tos de las perreras´ generalmente no es exigida, pero es altamente recomendable aplicar antes de un viaje”, sin embargo, “lo que se debería hacer con el resto de las vacunas habituales es aplicarlas, ya que proteger al perro es tanto o más importante que cumplir con los requisitos legales del país de destino”, dice el médico veterinario.Por otro lado, César Augusto Cabrejo, Coordinador Médico Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle, asegura que la única vacuna obligatoria para las mascotas (gatos y perros) es la antirrábica y por esto es administrada gratuitamente por el ente de salud, en este caso la Secretaria de Salud Distrital. Por ello, se ha dispuesto en diversos puntos de la capital para que se pueda vacunar a sus mascotas y que estas puedan estar seguras en su entorno.Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/vacunas-viajes-mascotas