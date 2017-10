¿Qué comer si tienes artritis?

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La artritis es una enfermedad que ataca las articulaciones, las coyunturas y los tejidos de las manos, de los pies y alrededor de ellas. Las articulaciones son los puntos donde se encuentran dos huesos, por ejemplo los codos y las rodillas. El cuerpo ataca los tejidos sanos y esto causa daño al tejido alrededor de las articulaciones provocando dolor, hinchazón, rigidez y dificultad para mover una articulación.



Para mantener los huesos y las articulaciones debe haber una excelente alimentación, ejercicio moderado y el aporte de antioxidantes naturales como vitaminas A, C y E para mitigar los síntomas. Estos son algunos de los alimentos que puedes consumir:

Pescado Azul: Contiene ácidos grasos omega-3 que ayudan a reducir la inflamación derivada de la artritis y la artrosis.



Aceites vegetales ricos en omega-3: La experta en nutrición Fernanda Alvarado recomienda las semillas de linaza o linaza molida, de canola, la soya, la chía y el germen de trigo que contienen omega 3 que mejoran la enfermedad.



Verduras y hortalizas: Cualquier verdura y hortaliza de color verde es buena como alimento antioxidante ya que aporta vitamina C, la cual neutraliza el daño que los radicales libres pueden ejercer sobre las articulaciones (coles de Bruselas, lechuga y brócoli) porque contienen un compuesto llamado sulfurano, que ayuda a las articulaciones.



Frutas, frutos secos y semillas: Una dieta rica en frutas es muy conveniente para las personas con artritis. Los frutos secos son muy importantes ya que aportan vitamina E, selenio y calcio. Las semillas que contienen más propiedades para esta dolencia son las de lino y sésamo, también ricas en omega-3.



Cereales integrales: Los cereales aportan muchos nutrientes activos para mejorar dicha enfermedad. Se recomiendan los cereales no refinados y derivados que por su riqueza en fibra mejoran el estreñimiento, ayudando a liberar toxinas del organismo.



Lechadas o leches vegetales: Son recomendables también para quienes no toleran la leche de vaca (uno de los alimentos asociados con el empeoramiento de la artritis). Fernanda Alvarado recomienda la leche de almendras, de arroz, de coco y de soya.



En definitiva, se pueden mejorar los síntomas con una buena intervención nutricional y un estilo de vida relajado y saludable.

Además de consumir estos alimentos, es recomendable dormir entre 8 a 10 horas, evitar movimientos exagerados, no permanecer mucho tiempo de pie, evitar el estrés y no realizar mucha fuerza con las manos.



El exceso en la ingesta de algunos alimentos provoca úlceras y favorece el desarrollo de la gastritis



Fernanda Alvarado es especialista en nutrición y educadora en diabetes, tiene estudios de educación continua en nutrición y formación como promotora de salud por parte de la Universidad Iberoamericana. Candidata a maestría en nutrición y dietética con especialidad en nutrición comunitaria.



