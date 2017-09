Con la mascota a la oficina

(Tomada de la Red)

Cuestión corporativa en Google. El amor por los animales está registrado en la política globalde la empresa en clave de humor. "El cariño por nuestros amigos perrunos forma parte integral de nuestra cultura corporativa. Nos gustan los gatos, pero somos una compañía de perros, así que avisamos que los gatos que visiten nuestras oficinas pueden sentirse bastante estresados".



Reducción de estrés, mejor ambiente de trabajo, conciliación, lealtad a la compañía... Mars, Cabify, Google o Nestlé Purina ya dejan entrar a las mascotas.



Cloe no sabe lo que es el absentismo laboral. Ella acude cada mañana a su oficina de Nestlé Purina PetCare en Barcelona y cumple con su agenda laboral: reuniones, brainstorming, cafés en el vending... Lo transgresor de esta empleada es que no es humana y no, este no es otro reportaje sobre robots. Cloe es el westie del director general de la compañía, Jordi Bosch, y una de las mascotas que campan a sus anchas por esta empresa pet friendly: "Traerlas genera ambiente de bienestar, dinamiza las relaciones y permite que interactúen empleados de departamentos que de otro modo no lo harían. Vamos, que rompen el hielo y, además, ayudan a desconectar ", asegura Xavier Pérez, director de Comunicación Corporativa y Márketing de Nestlé Purina PetCare. La línea entre desconexión y distracción puede ser difusa. "Una vez que pasa la novedad no altera el funcionamiento normal de la oficina. Un perro no te distrae más que una llamada de teléfono", dice con contundencia Pérez.



Lo cierto es que según un estudio de PAWrometerTM del Hospital Banfield y Mars, siete de cada diez trabajadores creen que permitir la presencia de perros -la mascota estrella en la oficina- en el lugar de trabajo tiene un efecto positivo que se manifiesta en el aumento de la moral de los empleados, el equilibrio entre la vida personal y profesional, la reducción del estrés y, atención, una mayor lealtad hacia la compañía.



Pero, ¿qué ocurre con el 30% que no lo considera positivo? "Las posibles problemáticas como alergias o personas que no les gustan las mascotas se resuelven dividiendo la oficina y con la opción de hacer teletrabajo o creando puestos hot desk, lo que significa que el equipo puede moverse a trabajar en zonas donde no estén los perros con sus portátiles", explica Olga Martínez, directora de Asuntos Corporativos de Mars en España.



Xavier Pérez explica que se realiza una prueba de admisión para el animal. "Tienen que cumplir una serie de requisitos como la sociabilidad -por eso aún no tenemos gatos en la oficina-, que la cartilla de vacunación esté en regla y que esté entrenado y controlado".



Importante también, como matizan desde Mars, es que el animal esté educado para hacer sus necesidades fuera, por ello se habilitan zonaspara este fin en terrazas o espacios exteriores.



Daños colaterales frente al entorno amigable que, según aseguran desde Cabify, fomentan las mascotas. "Te ayudan a que el día se haga mucho más ameno. Nuestros trabajadores se sienten más relajados al tener la posibilidad de atender a sus animales durante la jornada sin tener que esperar a llegar a casa para poder disfrutar de su compañía".



¿Simple moda o pura concienciación? En un caso u otro, Cloe y el resto de su patrulla parece haber llegado a la oficina para quedarse.



Fuente:http://www.expansion.com/directivos/estilo-vida/2017/09/08/59b1b44ae5fdea6b5e8b45a2.html