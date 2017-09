Tipos de fumadores

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La gente tiene diferentes motivos para fumar: aliviar el estrés, disfrutarlo, controlar el peso o por simple adicción. Quizá sus razones sean distintos, pero todos tienen algo en común: deberían dejarlo. Y tal vez saber porqué lo haces en un principio pueda ayudarte a tomar ese primer paso para dejarlo de por vida.Fumador ‘delgado’Te preocupa tu peso. Y no eres la única, el 50% de las mujeres fumadores y el 25% de los hombres lo hacen por esta razón. Tu motivación para fumar está ligada con tu imagen corporal, un rasgo especialmente común entre mujeres.Porqué renunciar: Aunque después de hacerlo podrías subir un poco de peso, los ex fumadores usualmente regresan a su peso normal.Fumador disimuladoNo puedes dejar el hábito… pero te avergüenza, así que escondes los cigarrillos cuando estás entre amigos o familia. Incluso el ex presidente Obama fumaba de esta forma; a pesar de no dejar el hábito, de repente lo hace a escondidas de su esposa.Porqué renunciar: Incluso el cigarrillo ocasional tiene sus consecuencias de salud. De acuerdo a un estudio hecho en el 2008, fumar uno o 2 cigarrillos puede afectar la función arterial por más de una semana.Fumador rebeldeA comparación del fumador disimulado, tú fumas porque no es saludable. Simplemente quieres ir en contra de las reglas porque buscas individualismo y libertad. Seguramente adoptaste este hábito en la adolescencia, durante tu época más rebelde.Porqué renunciar: Fumar es como andar en bicicleta; si lo haces el suficiente tiempo, posiblemente terminarás en el hospital o muerto.Fumador socialSólo fumas en ciertas situaciones: fiestas, en bares, en la noche o los fines de semana. A veces te pasas de la saya, pero no te consideras un fumador. Y tal vez no tengas una adicción a la nicotina… aunque eso podría suceder en algún momento.Porqué renunciar: Incluso las fumaditas sociales son malas para tu salud, sin mencionar que podrían ser suficiente para convertirlo en un hábito.Fumador por estrésEres uno del 487% de los fumadores que prende un cigarrillo para aliviar el estrés. Cuando tienes una fecha límite en el trabajo o después de tener una discusión con tu pareja, necesitas un cigarro.Porqué renunciar: Te sentirás más relajada después del cigarro, pero fumar causa estrés en el cuerpo. Te recomienda el yoga, meditación e incluso un par de ejercicios de relajación para aliviar el estrés de manera natural y saludable.Fumador en serioLe dices a todos que éste es el úlitmo cigarro que fumarás. Dejar el mal hábito se ha convertido en un hábito. Lo has probado de todo; desde masticar chicle, los parches y hasta los medicamentos.Porqué renunciar: ¡Nunca te des por vencida! Sólo porque sea difícil, no quiere decir que sea imposible.FUENTE: Eme de Mujer Honduras