El David de Miguel Ángel, demasiado perfecto

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El David es una de las obras representativas del Renacimiento y es además una de las esculturas más famosas del mundo.El mármol del que se hizo la escultura estaba destinado a ser para algún profeta y se colocaría en la catedral de Santa María del Fiori; era un momento en que una estrella comenzaba a despuntar, el artista Miguel Ángel Buonarroti.Las manos de Miguel Ángel no fue el primer lugar al que llegó el encargo, fue para Agostino di Duccio, quien en el año 1460 sólo logró vaciar parte del mármol pero lo abandonó al no poder con la tarea, así lo señala el portal culturizando.comDe acuerdo con información del sitio museografo.com, luego la obra fue ofrecida a tres artistas del tiempo Andrea Sansovino, Leonardo da Vinci y Miguel Angel Buonarroti. El primero quedó descartado rápido, y la elección quedó entre los dos últimos. Leonardo acababa de esculpir un caballo de terracota inmenso para los Sforza de Milán, que desgraciadamente había sido destruido por las tropas francesas. Miguel Angel venía de esculpir la soberbia Pietà en Roma; pero fue la seguridad de éste último la que hizo que el fuera el elegido.¿Qué representa?Es el Rey David antes de su enfrentamiento con Goliat, es una escultura de 4.10 metros con un peso de 5.5 toneladas, tallada en mármol de Carrara, realizada entre 1501 y 1504.Un ambicioso proyectoLa escultura formaba parte de un proyecto que consistiría en la elaboración de 12 figuras de personajes que aparecían en el Antiguo Testamento, esto sobre los exteriores de la catedral Santa María de las Flores.Las proporcionesEl David es la figura de un adolescente que muestra una anatomía extraña, pues para su edad, tiene una cabeza muy grande, brazos muy largos, manos grandes y pesadas, además de cadera estrecha y piernas muy separadas.¿Qué transmite?Los ojos cargados de dramatismo, un cuerpo lleno de tensión, la marca de sus tendones, los músculos y las venas no tienen gestos violentos, pero muestran una energía contenida que caracteriza el trabajo de Miguel Angel.¿Por qué está desnudo?Durante el Renacimiento la desnudez era considerada como un sinónimo de belleza, con lo que se dejó atrás los tabús medievales. Miguel Angel exaltaba la figura humana en una conciliación con la naturaleza.El talladoPara tallar la escultura, Miguel Angel partió de un bloque de mármol que había estado olvidado en los talleres del Duomo de Florencia durante 40 años.¿Cuándo fue expuesta por primera vez?Se exhibió por primera ocasión el 8 de agosto de 1504, cuando el cuerpo contenía partes de oro, sobre todo en la base.La controversiaEn un inicio la escultura fue colocada en la Piazza de la Signora mirando hacia Roma, lo que causó controversia debida a que se dirigía donde el Papa Alejandro VI había cobijado a los Medici, expulsados de la ciudad por el gobierno florentino.El rechazoFue tanto el rechazo que tuvo entre el pueblo que en los cuatro días que duró el traslado del David desde el taller a su lugar de emplazamiento, fue apedreado.¿Dónde se encuentra actualmente?Está en la Glorieta de la Academia de Florencia y es uno de los principales atractivos de la ciudad.FUENTE: De10.com.mx