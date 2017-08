Siete alimentos que nunca debes meter en el microondas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El microondas se ha convertido en un electrodoméstico común en la cocina de los mexicanos, la rapidez con la que calienta los alimentos permite ahorrar tiempo. Si eres de los que mete todo en el horno, echa un vistazo a esta lista con siete alimentos que nunca debes calentar en el microondas.



1. Arroz: Las ondas del microondas causan que los granos pierdan todos sus nutrientes, además no se suelen calentar adecuadamente, esto permite que las bacterias sobrevivientes al proceso de cocción se multipliquen; una vez consumidas pueden causar intoxicación, vómitos y diarrea.



2. Pollo: Si está perfectamente cocido no deberías tener problema; sin embargo, si quedó crudo en su más mínima parte puede transmitirte la bacteria de la salmonela, la cual causa diarrea, dolor de estómago, de cabeza, fiebre, entre otros síntomas.



3. Carne: Las ondas tardan tiempo en penetrar en la carne, principalmente si se encuentra congelada. Una cocción incompleta mantiene vivas las bacterias, las cuales pueden ser peligrosas para la salud.



4. Comida china: La soya, -la cual es básicamente sal líquida- se descompone durante el proceso de recalentado en el microondas, como consecuencia al consumir esto: inflamación.



5. Naranja: Quizá tienes gripe y quieres evitar consumir líquidos fríos; mas no es la mejor opción hacerlo con el jugo de naranja ya que las ondas electromagnéticas eliminarán el contenido proteínico y la Vitamina C, necesaria para recuperarse rápidamente de esta enfermedad.



6. Leche: Similar al caso de la naranja, en cuanto entran en contacto las ondas electromagnéticas con las proteínas, éstas desaparecen dejando únicamente azúcares y grasas.



7. Huevo: El agua que contiene este alimento se evapora, además en cualquier momento puede explotar y dejar un desorden que te quitará más tiempo limpiar de lo que te hubiera tomado cocinar o hervir el huevo en la estufa.



Asimismo, estudios de la organización británica Cancer Research UK, han señalado que calentar alimentos en el microondas en recipientes de plástico puede causar cáncer debido a que los químicos de estos contenedores se mezclan con la comida.