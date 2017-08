Conoce a la pionera del cómic y las telenovelas en México

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las creaciones de Yolanda Vargas Dulché se han editado en México, pero también le han dado la vuelta al mundo al poder apreciarse en Indonesia, China, Japón, Filipinas e Italia.Esta mujer nació el 18 de julio de 1925 en la Ciudad de México y falleció el 8 de agosto de 1999, a los 74 años de edad, por una embolia pulmonar masiva. Ella trabajó hasta el último día de su vida, ya que dejó inconclusa su novela autobiográfica Aroma del Tiempo.Yolanda creció en una familia que era inestable en materia económica, por lo que no pudo estudiar una carrera. Tras la separación de sus padres se mudó a los Estados Unidos con su hermana mayor, Elba y su madre.Sin embargo, no duraron mucho tiempo en el extranjero y volvieron a México para instalarse en una vecindad del Centro Histórico. Su madre consiguió trabajo de telefonista en la Secretaría de Gobernación, mientras Yolanda y su hermana pasaban de una escuela a otra por cuestiones económicas.Fue justo esta situación, la que la llevó a conocer a personas interesantes, que a la larga, serían inspiración para sus historietas. Con la idea de mejorar su vida, formó el dueto “Rubia y Morena” junto a su hermana Elba, y pronto encontraron trabajo en la XEW. Pero nunca ganaron lo suficiente, por lo que Yolanda comenzó a trabajar como reportera de espectáculos para un diario de circulación nacional.También consiguió que la dejaran escribir argumentos de historietas para la revista El Pepín, y fue así que entre sus creaciones sobresalió la de un negrito pícaro que seguramente conoces: Memín Pinguín. El nombre de este personaje surgió de la palabra “pingo” y de una alusión a su novio, Guillermo de la Parra, con quien se casó tiempo después.Por esa época, la revista Pepín, del coronel García Valseca, y el rotativo Novedades, comandado por Gonzálo Herrerías, era muy fuerte, por lo que este último le ofreció una buena suma de dinero para que se fuera a trabajar con él a su revista de historietas Chamaco. Pero García Valseca no se dejó y le ofreció a la escritora la dirección de Pepín, y un sueldo de 6 mil 500 pesos mensuales.Cuando el coronel le impuso un jefe tiránico a Vargas Dulché, ella no lo soportó y salió de la revista. Con sus ahorros, la escritora y su esposo pusieron una editorial en la cual pudieran publicar sus historietas, pero fue un fracaso total. Aunque tres años después se recuperaron.Para 1960 ya tenían una decena de historietas que le dejaba un buen sueldo. Guillermo y Yolanda decidieron producir telenovelas y películas, con lo que obtuvieron grandes triunfos, como María Isabel, Yesenia, Rubí, Ladronzuela y Gabriel y Gabriela.Ella murió el 8 de agosto de 1999 en su casa del Pedregal, en compañía de su esposo Guillermo de la Parra, quien afirmó que esto fue totalmente sorpresivo, pues la noche anterior, la creadora de Memín Pinguín se veía bien, y hasta bromeaba con sus familiares.La historieta Lágrimas y Risas, otra de las creaciones de Vargas Dulché, es pionera de las telenovelas, ya que muchas de las historias que han sido exitosas en la pantalla chica, primero pasaron por las páginas de este cómic que vendía millones de ejemplares mensuales.Gracias a ella, se formaron nuevos lectores, pues la gente aprendía a leer para leer sus historietas. Se dice que en el México del siglo XX, lo primero que muchos mexicanos tuvieron entre sus manos fue algún ejemplar de Memín Pinguín, o cualquier otra de las obras de Yolanda Vargas.Cuando en México había 70 millones de habitantes, en la década de los setenta, el tiraje de sus fotonovelas era de 25 millones de ejemplares semanales. Ella presenció la evolución del cómic de una tira a las fotonovelas editadas por computadora. Ella presenció la época de oro de la radio, del cine y la televisión.FUENTE: De10.com.mx