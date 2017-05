Urgencias más comunes en los gatos y cómo ayudarlos

(Tomada de la Red)

Los gatos pueden ser muy tranquilos, pero también muy inquietos y más cuando son pequeños. No siempre podrás vigilarlos, pero sí actuar cuando algo les suceda. Te sugerimos algunas acciones que puedes tomar camino al veterinario, le serán de gran ayuda a tu minino.



Urgencias más comunes

Ahogo

Después de sacarlo del agua, debes sujetarlo de las patas traseras de modo que su cabeza quede colgando. Balancearlo entre tus piernas para que bote el agua que se tragó, una vez sacada el agua, debes aplicarle calor hasta que vuelva a su temperatura normal.



Este procedimiento sirve también en el caso de que se ahogue con algún objeto que haya sido difícil de sacar y que esté obstruyendo las vías respiratorias e impidiéndoles respirar. Importante no debes meterle la mano ya que podría morderte.



Cortaduras

Debes limpiar sus heridas, aplicar alcohol. Después de desinfectar coloca una gasa y aplica una cinta adhesiva. En caso de ser más profunda la herida, debes limpiar y detener la sangre aplicando presión y llevarlo de inmediato al veterinario.



Congelamiento

Debes aplicarle calor, ponerlo sobre una manta o un cobertor. Aplica paños de agua tibia en las zonas que estén congeladas, debes activar la circulación frotando el cuerpo del gato con un movimiento lento y continuo. Puedes darle un caldo de pollo caliente cuando entre en calor.



Electrocución

De inmediato debes cortar la energía eléctrica, moverlo con un objeto de madera, y llévalo de inmediato al veterinario, si es necesario debes aplicar la reanimación.



Fiebre

La temperatura normal de un gato es de 38 grados Celsius. Para saber si tiene fiebre, debes introducirle un termómetro en el ano de 2,5 cm por un minuto, puedes utilizar vaselina para no lastimarlo. En caso de tener fiebre debes aplicarle compresas de agua fría y darle muchos líquidos, puede no querer beber, por lo que tendrás que hacerlo con una jeringa.



Deshidratación

La insolación se manifiesta por jadeos y espuma en el hocico, debes utilizar las jeringas con agua cada 15 minutos, en caso de que no quiera beber por su cuenta.



Fracturas

Es importante inmovilizarlo para evitar que se lastime. Solo debes cubrirlo con algo liviano para mantener el calor de camino al veterinario. No debes intentar acomodar el hueso o colocarle alguna tablilla, podría morderte.



Mordeduras

En caso de ser profunda, debes llevarlo al veterinario, de no ser así, solo debes desinfectar con alcohol la zona afectada y colocar una venda.



Envenenamiento

Los efectos comunes son diarrea y vómito con o sin sangre, hemorragias, dolor abdominal, postración, apatía, falta de apetito, etc.



En caso de que sospeches que ingirió sustancias toxicas, mejor dale leche o agua para diluir el veneno mientras lo llevas al veterinario



Si ingirió sustancias no corrosivas o plantas tóxicas, debes provocarle el vómito.



Botiquín

Los humanos no somos los únicos que podemos tener un botiquín, nuestros mininos, también pueden tenerlo, los siguientes artículos son importantes, recuerda mantenerlos en un lugar obscuro y frío.



Vendas de gasa semielástica de anchos diferentes, algodón hidrófilo en capas, compresas de gasa, tijeras

Tijeras curvas con punta chata

Pinzas para astillas y quita garrapatas

Desinfectante para heridas sin yodo. (Pregunta a tu veterinario)

Termómetro digital

Guantes de goma

Jeringuilla de plástico sin aguja para subministrar medicamentos, por ejemplo

Antipulgas y antigarrapatas

Antidiarreico adecuado. (Preguntar al veterinario)

Certificado de vacunación, anotaciones sobre desparasitación, etc.

Teléfono del veterinario y del servicio de urgencias disponible 24 horas para fines de semana y días festivos

Fuente:Con información de Mi gato y Rescate anima / http://sumedico.com/conoce-las-urgencias-mas-comunes-los-gatos-ayudarlos/