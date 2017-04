Invierte en una bolsa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En 1932, la firma Louis Vuitton presentó un bolso en forma de saco ideado para transportar cinco botellas de champagne. Este diseño, conocido hoy como bucket bag, volvió a escena hace unos años de la mano de esta casa francesa y de marcas como Mansur Gavriel, Chanel, entre otras.Su practicidad lo convierte en uno de los accesorios infaltables en el guardarropa femenino, ya que debido a su forma permite cargar con todo lo necesario para acudir a la oficina o portarlo durante el fin de semana.Entre los materiales preferidos para su confección está la piel de ternera, que lo dota de elegancia y garantiza su durabilidad. Las piezas con asa larga pueden integrarse a looks de aire bohemio, vestidos largos de corte holgado con sandalias planas, y a otros formales, conformados por pantalones pitillo negros, suéteres de cashmere y altos tacones.Actualmente hay versiones con asa corta y larga; esta última resulta muy práctica para poder lucirlo al hombro o cruzado al cuerpo.Los bolsos con asa circular son una declaración total de vanguardia, perfectos para portar en ocasiones especiales y acompañar de atuendos elegantes y propositivos, como un vestido largo con volantes o unos pantalones vaporosos con una blusa de gasa y un chaleco de aire sartorial.Considera que no son la opción más cómoda para llevar a diario, sobre todo aquellos con asa movible. Los modelos con este detalle incorporado al cuerpo pueden llevarse en la mano, mas no colgados al hombro.Para incorporarlos en un outfit casual, elige una pieza pequeña y mézclala con unos blue jeans, blusa a rayas, saco de color mostaza y botines negros. Un bolso elaborado con textil y asa de madera es una opción infalible para cargar en el fin de semana, mientras que los diseños de piel en colores oscuros y con forma rectangular pueden usarse incluso en la oficina, para dar así un giro al clásico tote. Las versiones en colores encendidos, como rosa, están de moda.Primero fueron los charms y ahora son las correas el elemento que permite dotar de estilo e irreverencia este complemento. ¿La clave? Buscar el modelo con la correa más original posible, ya sea a colores, con aplicaciones de pedrería, un trenzado de piel o recubierta de un textil estampado.El tamaño de la bolsa y el material con que esté elaborada determinan si resulta mejor incorporarla a looks formales o a otros más relajados. La casa italiana Fendi propone combinar un diseño pequeño de piel con vestidos cortos o a la rodilla, así como sumarlo a un conjunto de pantalón y saco, ideal para acudir a trabajar.Ya sea que subraye la originalidad de un outfit o se convierta en protagonista del mismo, los bolsos con correas divertidas prometen quedarse durante varias temporadas, pues imprimen personalidad a este accesorio. Si buscas darle un giro a alguno de los bolsos que tienes en tu armario, te alegrará saber que las marcas ofrecen también las correas por separado.Los clutchs adquirieron gran popularidad porque permitían a las mujeres cargar con sus objetos personales en eventos de coctel o gala sin sacrificar la elegancia de su atuendo. No obstante, era cuestión de tiempo para que este accesorio aumentará sus dimensiones en un intento por convertirse en una pieza que pudiera llevarse durante el día y en diferentes escenarios.Hoy, este bolso se presenta en una versión XL, perfecta para transportar la cartera, una barra de labios, un perfume, el teléfono celular, que cada vez son más grandes, entre otros artículos. Desde H&M hasta Gucci, las versiones actuales destacan por su sentido del humor, ya que presumen estampados coloridos e irreverentes. Un modelo con estas características va bien con unos shorts de mezclilla y blusa de algodón para dar un paseo durante el fin de semana o, bien, con unos jeans skinny, bomber jacket y tenis de lona. Si se planea portar durante la noche, lo mejor es apostar por diseños con lentejuelas o aplicaciones de pedrería.Mínimo al máximoEn 1995, la maison Dior lanzó uno de los bolsos más icónicos en nuestros días: el Lady Dior, creado específicamente para la princesa Diana. La elegancia de esta pieza no solo estaba determinada por sus materiales y detalles, sino también por su tamaño.El furor por los bolsos pequeños se ha mantenido a través de los años y esta temporada se confirma el poderío de este complemento. Casas como Balenciaga, Fendi y Céline presentan versiones mini de sus modelos más célebres; además, diversas firmas de bajo costo, entre ellas Mango y Stradivarius, cuentan con buenas opciones para sumar esta tendencia.Las small bags pueden combinarse tanto con looks formales como otros más relajados, desde coordinados de shorts y blusa, hasta con un vestido de jersey para ir a la oficina. Si bien los modelos en colores neutros garantizan su permanencia en el armario, en la actualidad hay un amplio abanico de estilos: en colores llamativos, con estampados a rayas y con toques de humor.Opciones para ellosPorque los hombres también necesitan soluciones portátiles para el día a día.El todoterrenoLos bolsos tote brindan gran espacio a los hombres para transportar a diario sus objetos personales.El abanico de materiales permite adaptarlo a outts formales o casuales. Un diseño de piel puede utilizarse con un traje, mientras que uno elaborado con textil es una buena alternativa para los más jóvenes.Lo ideal es llevarlo en la mano, pero si el tamaño de las asas lo permite, puede cargarse también en el hombro. Los diseños más varoniles son aquellos cuya forma rectangular está en posición vertical.La backpack 2.0Quien crea que este tipo de bolso es exclusivo de los estudiantes o viajeros, está muy equivocado. Las backpacks se colaron en las pasarelas internacionales desde hace varias temporadas, y se rehúsan a quedar en el olvido.Los modelos confeccionados con piel o tela monograma complementan de forma perfecta un traje, además de que resultan muy prácticos y cómodos. Las piezas en nylon o con bordados irreverentes pueden combinarse con jeans y playeras para dar un paseo por la ciudad.Elegancia a la manoEl maletín es el accesorio preferido por los oficinistas. ¿La razón? Es práctico, discreto y muy duradero. Esta temporada, las firmas de moda renuevan sus códigos para dotarlo de actitud y mucho estilo.Rígido, en colores llamativos, con estampados animales o en monograma, este bolso permite cargar y organizar los documentos de la oficina, a la vez que resta seriedad al outfit. Tanto hombres ejecutivos como quienes se desempeñen en áreas creativas pueden apostar por estas originales versiones.El nuevo mensajeroUn estilo que nunca pasará de moda en el guardarropa masculino es el messenger bag. Durante décadas ha sido uno de los modelos más vendidos, pero también uno de los que menos cambios presentaba.Marcas como Coach, Gucci y Louis Vuitton han logrado revitalizar este clásico con colores frescos, estampados divertidos y aplicaciones metálicas. El bolso mensajero puede utilizarse para ir al trabajo, salir con los amigos o para ir de viaje. La clave radica en elegir una pieza diferente, con toques originales.