Beneficios del agua micelar

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las mujeres parisinas de los años 90 fueron las primeras en probar el agua micelar como producto de belleza, pues querían un producto que no agrediera la piel y tuviese las funciones de desmaquillar, tonificar e hidratar.



¿QUÉ ES EL AGUA MICELAR?



El agua micelar es un producto de belleza innovador a pesar de los años que lleva en el mercado. Gracias a las micelas que actúan como emulsionantes, se permite que compuestos insolubles se disuelvan con una solución acuosa.



Además de eliminar residuos e impurezas, también es el perfecto desmaquillante que puede usarse en cualquier tipo de piel. Es decir, es un producto todo en uno.



MODO CORRECTO DE APLICARLA



Aplica una pequeña cantidad en una mota de algodón en las mañana con la cara limpia. De esta forma eliminaras cualquier impureza antes de aplicar la crema hidratante y el maquillaje.



Por la noche, úsala para desmaquillar tu rostro, hidratar y tonificar tu piel. No olvides aplicar a continuación tu sérum y tu crema nutritiva. ¡Te sorprenderás!



LOS BENEFICIOS SON NOTABLES



1.- NO IRRITA



Al no utilizar el agua corriente te estarías ahorrando la molestia de las irritaciones que pueden sufrir las pieles sensibles.



2.- EVITAS PRODUCTOS DE MÁS



Al utilizar el agua micelar adecuada no tendrías la necesidad de utilizar ningún otro producto para limpiar el rostro. Pues su fórmula incluye componentes que atraen la suciedad y dejan completamente limpia la piel.



3.- NO DEJA RESIDUOS GRASOS



Esta es otra ventaja, pues no deja la piel reseca como con geles al agua ni la deja grasosa como las leches desmaquillantes. Además, facilita la aplicación y penetración de los productos posteriores de tratamiento.



4.- SIRVE PARA OJOS Y LABIOS



Las aguas de limpieza pueden utilizarse, siempre y cuando así lo indiquen, para zonas sensibles del rostro como ojos y labios. Esto debido a que no incluyen alcohol ni parabenos.



5.- DESPUÉS DEL GIMNASIO O DEL SOL



Por lo que ya hemos hablado libera a la piel de impurezas y entre ellas está el sudor o el agua de mar.