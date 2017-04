Seis personalidades que no triunfarán laboralmente

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Existen diversos tipos de personas que fracasan en el trabajo, esto puede ser por su poca capacidad para el puesto o por culpa de su personalidad.



Muchas veces las emociones pueden perjudicar un ascenso, sin importar qué tan brillante sea desenvolviéndose en su ámbito laboral.



Los cobardes



El miedo lleva a las personas a realizar actos fuera de lo común, esto se debe a que no tienen el valor de asumir las consecuencias. Un buen líder nunca echará la culpa de los demás y esconderá sus errores, es todo lo contrario ya que se responsabilizarán de todo y defenderán a sus compañeros. Las personas que esperan esconderse detrás de otros nunca llegarán a puestos altos porque nadie lo apoyará.



Los arrogantes



Los sicólogos han demostrado que la arrogancia es una forma de ocultar la inseguridad. Las personas arrogantes no mantienen un buen nivel en su trabajo, ya que se enfocan en demostrar su “poderío y habilidades” ante sus colegas. A esto se le tiene que sumar que generalmente tienen mayores problemas con los demás.



Los quejosos



Son aquellos que solo ven el lado negativo de todo. Cuando no logran ascender o conseguir los números deseados en un proyecto simplemente se enfocan en las circunstancias y no en su mala actitud ante la vida.



Los temperamentales



Cuando las emociones hacen presencia son pocos los que la pueden controlar, ese es el caso de los temperamentales. Este tipo de personas solo tienen una misión: Atacar a los demás sin importar su bajo rendimiento en el trabajo. Además el autocontrol puede llegar a dañar las relaciones dentro de la oficina y crear un ambiente poco profesional.



Las víctimas



Son personas que les encanta llamar la atención, tanto con sus problemas del trabajo como el de su vida personal. Para ellos es una necesidad que los demás sientan empatía por ellos para dejar a un lado sus responsabilidades.



Los ingenuos



Generalmente son los nuevos de la compañía, aquellos que hacen demasiado para agradar a los demás sin importar que abusen de ellos. Es cierto que son muy amables, pero esa personalidad solo permite que sus colegas o superiores se aprovechen de sus capacidades, ya que es probable que nunca se queje del exceso de trabajo.