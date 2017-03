Siete propiedades que no conocías de la menta

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Por sus cualidades aromáticas y su sabor intenso, la menta, la menta es favorita en variedad de comidas.



Se trata de uno de los ingredientes más populares en las cocinas.



"Tanto las hojas secas como frescas de la menta son usadas en las cocina y sus ores se emplean en algunas ensaladas o como decoración.



El aroma de las hojas secas es picante y muy concentrado, aunque no tiene el carácter dulce de las frescas.



Aunque la menta es conocida en todo el mundo, comúnmente se desconocen todas sus variedades. La más popular es la menta común y, por supuesto, la hierbabuena que a veces no se relaciona con esta gran familia.



Y cuando hablamos de hierbas curativas, no podríamos dejar de mencionarla.



Se le pueden adjudicar más de 20 propiedades diferentes a la menta como parte del herbolario tradicional de la medicina de nuestros ancestros. Aquí enumeramos solo algunas.



Cura problemas del aparato digestivo

Su aroma tan penetrante hace que las glándulas salivales se activen, y esto ayuda a la producción de enzimas en el estómago.



Combate el mal aliento

No es casualidad que muchas pastas de dientes en el mercado, contengan este aroma.



Aliada en la salud sexual femenina

Al tener propiedades antisépticas se puede utilizar la menta para el uso externo en mujeres y tratar infecciones en su zona íntima. Se deben hacer baños o lavados con una infusión de esta planta.



Alivia quemaduras de sol

Una infusión bien concentrada de menta aplicada sobre la zona afectada, resulta muy útil para calmar molestias.



Para la piel grasa

Para controlar la producción de grasa en el cutis, se puede hacer una infusión. Enjuaga la cara con la infusión día y noche. Este remedio es perfecto para el acné.



Mejora la concentración

El aroma de la menta mejora la memoria y la concentración. Poner unas gotas de esencia en un difusor de aromaterapia, resulta bastante útil a la hora de estudiar.



Para tos, bronquitis, gripe y resfriado

La menta tiene efecto descongestionante, expectorante y antiséptico, una excelentes combinación para mejorar los síntomas de bronquitis, gripe y resfriado de forma natural.