Elige las gafas de Sol correctas para tu rostro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La primavera se acerca y las gafas de sol son indispensables para uso diario, pues a demás de proteger nuestros ojos de los rayos uv, son un accesorio que complementan perfectamente cualquier outfit.



Sin embargo, no existen reglas que se deban seguir para utilizar unas gafas, pero debemos saber que cada tipo de rostro es diferente y no todas las formas y diseños nos favorecen.



Es por eso que te mostramos los tipos de rostro que existen para que identifiques el tuyo y elijas las gafas de sol correctas.



-Forma redonda: El mentón es corto, los pómulos son más grandes en relación a la mandíbula y la proporción de la longitud es similar. Tipo de gafas: A este tipo de rostro les favorece los de tipo ancho horizontal y verticalmente con pasta gruesa, pues dará la alusión a proporcionar el tamaño de rostro y resaltar tus facciones.



-Forma cuadrada: La mandíbula y la frente son amplias y están en proporción, el mentón es cuadrado y visualmente transmiten dureza. Tipo de gafas: Para esta forma, el tipo de gafas que les favorece son unos que no sobrepasen el ancho de tu rostro y que la forma sea ligeramente ovalado pero no totalmente.



-Forma ovalada: Este tipo de rostro se caracteriza por ser más largo que ancho, pues el mentón es más pequeño que los pómulos y se considera que es el tipo de rostro ideal. Tipo de gafas: A esta forma le va bien casi todo tipo de gafas respecto a tamaños y diseños, pero se recomienda usar unas que sean más anchas que la cara.



-Forma rectangular: También llamada forma de corazón, este tipo de rostro tiene la frente más angosta que la mandíbula y los pómulos son muy prominentes. Tipo de gafas: Las gafas para esta forma deben de hacer mínimo el ancho de tu rostro. El modo aviador distraerá la atención de la parte ancha y hará un efecto visual en proporción.



-Forma alargada: Tiende a confundirse con la ovala, sin embargo, la distancia de la mandíbula y los pómulos es similar y las principales características de esta forma son nariz larga y frente alta. Tipo de gafas: Para la forma alargada, favorece las gafas de tipo circular o anchas, esto hará que tu rostro se vea amplio horizontalmente.