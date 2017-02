Lo que no sabías sobre el té

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Sabías que pedir un té de manzanilla es incorrecto? Una de las primeras cosas que hay que aclarar cuando nos acercamos al mundo del té es el uso de las palabras.



"Hay un malentendido entre lo que es un té, una tisana y una infusión. Infusión es la acción de extraer, de materiales orgánicos, las sustancias solubles en agua tiene que ser a una temperatura más alta que la del medio ambiente. El té, café y mate son infusiones.



El té es una infusión elaborada con las hojas de la planta de té, que es de origen chino y cuyo nombre científico es Camellia Sinensis. Las bebidas de otras plantas o frutos son infusiones a las que debe llamarse tisanas", explica Olivia Medina, directora de EuroTé, especialista y apasionada del tema, además de autora del libro El fascinante mundo del té.



De acuerdo a la manera en que son procesadas las hojas de la planta de té, existen cinco categorías: Blanco, verde, oolong, negro y pu erh. Gracias al intercambio comercial entre China y Europa el té llega a Occidente y es ahí donde comienza a mezclarse con otras ores e incluso con algunas frutas.



"En China las hojas de té se mezclaban hasta con ingredientes salados como la cebolla y el ajo. También hicieron mezclas con algunas ores como el crisantemo, las orquídeas y el jazmín. Los europeos les ponen otros sabores y frutas por ahí del siglo XIX. A los franceses y alemanes se les ocurrió mezclar el té con ingredientes exóticos como esencias de frutas, ores, especias y frutas deshidratadas, entre otros. Éstas son las infusiones que más nos gustan en Occidente, un té verde puro no nos gusta tanto", comenta Olivia Medina.



La planta del té no se cultiva en México a pesar de que crece en las mismas condiciones que la del café. "Se sabe que hay plantíos de té en el estado de Chiapas, pero México no es productor de té. Lo difícil no es que crezca la planta, sino contar con toda la infraestructura y la técnica para procesarla. Hay algunos países productores de té en América como Estados Unidos, Perú y Argentina, pero los mejores tés son los orientales, los que se producen en países como la India, Japón, Indonesia y Sri Lanka", dice Medina.



Los tés orientales son llevados a Alemania donde se les agrega algún sabor. "Se hacen al gusto del mexicano. Nosotros hemos hecho tisana de dátil con chocolate y chile, sabores muy mexicanos. En Euroté hemos desarrollado diferentes mezclas, fórmulas exclusivas", afirma Medina, quien percibe que la aceptación del té en México va a la alza. Los beneficios de tomar té difundidos sobre todo entre la población femenina que sabe que ingerir té es bueno para la piel, evita la celulitis, adelgaza, tiene antioxidantes y previene el cáncer, entre otras cosas.



Próximamente Euroté lanzará al mercado su marca Eurofusión., que pondrá al alcance de todos, té y tisanas de frutas de la mejor calidad en bolistas.