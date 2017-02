¡Alto! Sí puedes salir de ella

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Millones de personas en el mundo son víctimas de relaciones amorosas destructivas, y muchas no se atreven a salir de éstas porque el miedo a la pérdida o a la soledad es más grande que la incomodidad que viven dentro de la relación que las lastima constantemente, asegura Denise Ramos Murrieta, licenciada en educación.



“Algunas personas no saben cómo desligarse de amores enfermizos y pueden pasar años estancados con una persona que las trata mal” señala la experta.



En muchos casos aunque la relación sea nociva, las personas no son capaces de ponerle fin. La persona que quiere salir de una relación que le hace daño necesita practicar el autocontrol es decir: Salir de la relación aún sintiendo que lo quiere, pero sabiendo y entendiendo que ese amor destructivo no le conviene, comenta la terapeuta.



Para las personas que dicen: “No sé qué hacer”, aquí la experta comparte puntos importantes para que puedan acabar y salir de una relación nociva:



1. Deja la relación aunque sientas que el dolor te quema por dentro. Debes saber que ese dolor no va a durar para siempre y que es parte normal del duelo.



2. Recuerda las experiencias negativas. A la hora de tomar la decisión de salir de la relación debes recordar que ya estás cansado de sufrir. Si tu pareja te ha maltratado o te ha sido infiel debes recordarlo y no para llenarte de odio sino para poder desprenderte de quién no te conviene.



3. Debes eliminar a tu ex pareja de todas tus redes sociales, no puedes seguir siendo “amiga o amigo” de tu ex pareja pues esto impide la elaboración del duelo y es posible que sigas pensando que vas a volver.



4. Acepta el dolor de la ruptura y resígnate a la pérdida. Dite en voz alta “se acabó”.



5. Escribe una carta de despedida, en esta carta vas a escribir lo que vas a extrañar de la relación y lo que no vas a extrañar, lo que perdiste al terminar la relación y lo que ganaste, lo que aprendiste de esa relación destructiva. Al final la lees, lloras si gustas y después la rompes y la tiras. Este será tu ritual de despedida.



Es normal que sigas sintiendo dolor e incomodidad por un tiempo, el dolor de la ruptura necesita tiempo para sanar, pero al cabo de unos meses ese dolor irá desapareciendo y te sentirás libre y feliz de haber tomado la decisión.