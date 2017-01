5 Jugos básicos para cuidarte este invierno

(Tomada de la Red)

Debido a su acción antiinfecciosa por estimular la formación de anticuerpos y a su vez en la prevención de enfermedades relacionadas con el frio, propias del invierno, la vitamina C es muy buscada durante la presente estación del año.



Los especialistas aseguran que la mejor forma de ingerirla es a través de los alimentos que se consumen día con día, como son las verduras y las frutas cítricas: Naranja, mandarina, fresa, kiwi, papaya y melón, entre otros.



Los chefs de Pane En Vía, la cadena de restaurantes especializada en el envío de comida preparada a domicilio, comparten algunas combinaciones frutales para obtener jugos ricos en vitamina C, ideales para consumir en invierno:



Naranja, melón, manzana y limón

Los cítricos incluidos en el jugo no sólo son fuente de vitamina C, el melón cuenta con propiedades diuréticas y contiene vitamina A, lo que representa beneficios para la piel, además de propiedades antioxidantes.



Plátano, fresa, papaya y naranja

Además de la fresa y la naranja, que contienen vitamina C, el plátano es una excelente fuente de potasio, mientras que la papaya no solo tiene vitamina C, sino también altos niveles de calcio y fósforo.



Melón, piña, sandía y naranja

El melón es ideal para eliminar toxinas del organismo, mientras que la piña posee vitaminas A, B y C, además la naranja y la sandía aporta una gran cantidad de vitamina C.



Mango, kiwi, fresa y naranja

El kiwi y la fresa tienen sabores explosivos pero combinan muy bien. Además ambas frutas son fuente de magnesio y vitamina C igual que la naranja. Por su parte, el mango es un excelente antioxidante.



Manzana, zanahoria y naranja

La manzana es considerada una fruta de sabor neutro, además de que es antioxidante y reduce los niveles de colesterol y grasa, en tanto la zanahoria es diurética, ambos elementos combinados con la naranja resultan en un sabor equilibrado.



