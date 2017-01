Mitos y realidades de la liposucción

(Tomada de la Red)

La liposucción fue ideada por un ginecólogo francés para evitar las grandes cicatrices que dejaba la extirpación de cúmulos de grasa en el cuerpo.



Al principio se utilizaban cánulas muy anchas, pero hoy en día son más estrechas y se consiguen unos resultados excelentes. Se trata de una de las cirugías plásticas más comunes en todo el mundo, pero despierta ciertas dudas entre las personas que se someten a ella.



El Doctor Mato Ansorena, director de las prestigiosas Clínicas que llevan su nombre, junto a su equipo de especialistas, nos aclara los mitos y verdades sobre este método quirúrgico:



1. Se trata de una intervención quirúrgica muy arriesgada si no se hace en un centro con experiencia. Es importante que la intervención se realice en un ambiente hospitalario con las máximas garantías y un cirujano plástico con experiencia. Si tiene pensado realizar esta intervención, asegúrese de quién, dónde y cómo lo hacen. La liposucción es la única técnica quirúrgica en cirugía estética con un porcentaje importante de mortalidad.



2. Cirujano plástico, estético y reparador es lo mismo que cirujano estético. Mentira. Es indispensable que acuda al primero y no al último, ya que cirujano estético es un título que no está reconocido por ningún Ministerio. No se opere con otros especialistas.



3. La lipoescultura es la técnica recomendada. Existen varias técnicas para modelar el cuerpo, pero la más segura y efectiva es la lipoescultura, que elimina el exceso de grasa corporal bien conectada a un aspirador o a una cánula. De esta manera se obtiene un resultado más proporcionado.



4. Las nuevas técnicas ofrecen mayores ventajas. Mentira. A pesar de que vayan saliendo nuevas técnicas, ninguna ofrece grandes ventajas. De hecho, tiene más inconvenientes por las complicaciones que puedan surgir. Los ultrasonidos, la liposucción láser o la criolipólisis no son mejores que la liposucción.



5. La anestesia es importante. Dependerá de las zonas a tratar que la anestesia sea local o general. Aunque no es necesario el uso de anestesia general, es lo ideal. Sobre todo si se tratan varias regiones. La anestesia local puede ser muy dolorosa y peligrosa



6. El precio no importa. Mentira. Los cirujanos insisten en que es importante hacerlo con un buen cirujano plástico y en un hospital. Se debe evitar el ”low cost” ya que lo más importante es la vida. En este caso, menos no es más. El precio medio por región es de 200 euros.



7. Los resultados pueden ser excelentes. Son excelentes siempre que la intervención se realice con una buena técnica. Es importante que las pieles sean tersas y jóvenes. Si por el contrario, se trata de pieles flácidas, no se deben hacer falsas expectativas.



8. La liposucción adelgaza. En ningún caso es un método de adelgazamiento. La liposucción sirve para extraer una cantidad de grasa y amoldar el cuerpo. Se trata de un ”plus” a la hora de mantenerse en forma. Nunca hay que olvidar el ejercicio y la buena alimentación. Si usted decide operarse, deberá mantener una vida sana para no volver a engordar.



9. Produce efecto rebote: Mentira. No existe un efecto rebote en sí. Simplemente, si el paciente se cuida, la grasa eliminada no vuelve a aparecer e incluso los beneficios de la operación pueden durar toda la vida.



10. Manchas y marcas que nunca desaparecen: Mentira. Después de la intervención, es normal que aparezcan moratones y que se note un pequeño grado de inflamación. Ambas complicaciones desaparecen rápido si el paciente sigue las indicaciones de su doctor. Pequeñas rutinas que facilitan la recuperación del área remodelada.



Fuente:http://mx.emedemujer.com/belleza/mitos-realidades-la-liposuccion/