Gato le roba su lugar al niño dios y se vuelve viral

El extraño comportamiento de los gatos, así como su curiosa fama de ser animales misteriosos, es motivo de un sinfín de temas que internet genera y consume.



En esta ocasión, una situación se presentó en Nueva York, Estados Unidos. Y es que un minino usurpó la cuna del niño Jesús de un pesebre para descansar. La graciosa escena fue captada por una fotógrafa y compartida en Facebook.



En la imagen, se puede apreciar al gato con actitud seria, echado sobre la canasta del Niño Dios en un pesebre grande ubicado frente a una acera. Se desconoce si quitó la figura de allí o si se situó sobre ella.



De acuerdo con La República, la fotógrafa Brooke Golgman caminaba por una calle de la ciudad cuando miró un pesebre que estaba instalado a las afueras de una casa.



Sin embargo, lo que más llamó su atención fue que, en lugar de la figura de Jesús, hubiera un gato con cara gruñona, según publicó el sitio The Dodo en Facebook.



Aparentemente, el felino encontró muy cómoda la cuna por lo que no dudó en dormir ahí. Golgman optó por capturar tan curiosa escena, que comenzó a propagarse en Internet por lo graciosa de la imagen. Ella ha apodado al animal como el gato-vidad.



El éxito de la fotografía llegó a los dominios de las redes sociales, donde rápidamente se ha convertido en viral y miles de internautas no pueden dejar de reír por la expresión del felino.



