¿Qué son los criptogatitos (CryptoKitties) y por qué todos enloquecen por ellos?

Ethereum se promociona a sí mismo como una “computadora mundial” imparable que volteará de cabeza a las industrias y revolucionará las finanzas. Por el momento, una de sus aplicaciones más populares es un juego llamado CryptoKitties que permite a los jugadores comprar, vender y criar gatitos de dibujos animados.



CryptoKitties se lanzó el 28 de noviembre y ha demostrado ser tan popular que ya es el responsable de casi el 4% de todas las transacciones en la red de ethereum, una plataforma de intercambio de fichas, según el proveedor de datos ETH Gas Station.



El objetivo del juego es adquirir gatitos de dibujos animados, cada uno de los cuales tiene un conjunto específico de atributos. Los jugadores pueden intentar crear gatitos con atributos raros diferentes “criando” a otros gatos en su área .



Los jugadores pueden adquirir o vender gatos en un mercado proporcionado por el juego. Eso se ocupa de la parte del juego “gatito”. La parte “crypto” entra porque cada felino de dibujos animados es un objeto único en la cadena de bloques ethereum. Eso significa que es tan inmutable y real como un bitcoin, o una unidad de éter, la criptomoneda utilizada en la red ethereum. Esto significa que los jugadores seguirán siendo dueños de sus gatitos, incluso si los creadores del juego CryptoKitty desaparecen mañana, lo que no es el caso de los activos digitales contenidos en los juegos en línea que generalmente dependen de una entidad centralizada para mantener esos activos.



Como tal, tienen la oportunidad de convertirse en coleccionables que pueden obtener precios exorbitantes y ya parece haber un mercado próspero para los gatitos crypto.

Un gato cambió de dueño por cerca de $ 5,000 dlls, según CryptoKitty Sales, un sitio de datos de terceros para el juego.

Hasta ahora se han gastado más de $ 66,000 dlls en transacciones basadas en gatitos, con 1.165 jugadores y 16.877 gatitos criados o liberados.



A continuación los cinco gatitos más valiosos (“Chairman Meow” es un tipo especial de gatito crypto conocido como un “gato de fantasía” que incluyen los diseñadores del juego):



Kitty’s namePriceFounder Cat #50. $4,766.60 dlls

Barnacles Gen 0!! $916.82 dlls

Chairman Meow $566.72 dlls

G0 #1079 Schrodinger’s Pussy $529.15 dlls

Founder Cat #50 $475.16 dlls



CryptoKitties es importante porque tiene la posibilidad de atraer jugadores más allá del círculo limitado de los fans de las criptomonedas. Como señaló Ryan Hoover, fundador de la plataforma de recomendación de productos Product Hunt, el juego es como Pokémon en una cadena de bloques, lo que es un buen augurio para los evangelistas etéreos que esperan la popularidad viral de Pokémon Go.



CryptoKitties también ofrece una inclinación cuddly en la locura de la “oferta de moneda inicial”. La mecánica y los objetivos de ambos son similares, pero en el caso de CryptoKitties, ofrece una verdadera utilidad para el usuario por adelantado. Por ejemplo, la mayoría de las OIC prometen construir cualquier tecnología que estén lanzando con un libro blanco (básicamente un PDF lúgubre). Los inversores envían criptomonedas al emisor de ICO y luego esperan a que se construya la tecnología. Mientras tanto, el ICO puede emitir un token y permitir que los inversores lo negocien, lo que da lugar a precios especulativos en torno a una pieza de tecnología no construida.

Con CryptoKitties, el software ya es funcional. Pero la gente tiene que comprar gatitos, que son una especie de tokens, para poder participar. Pueden comprar gatitos de los propios desarrolladores o en el mercado secundario. En este último caso, los desarrolladores toman un recorte de 3.75%.





Fuente:https://www.lanetanoticias.com/168769/que-son-los-criptogatitos-cryptokitties-y-porque-todos-enloquecen-por-ellos