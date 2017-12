(Tomada de la Red)

Atención pregunta. ¿Diríais que son más inteligentes los perros o los gatos? ¿Qué creéis? https://t.co/PUbV6vILpY — melisatuya (@melisatuya) 7 de diciembre de 2017

La vieja historia: ¿son los perros más listos que los gatos o viceversa? A mí me parece una discusión estéril, en gran medida porque soy consciente de que la inteligencia es algo complejo y muy difícil de cuantificar. También porque el comportamiento influye mucho en estas percepciones y mediciones y porque es mas sencillo que los perros pongan su inteligencia, sea mucha o poca, a nuestro servicio.Pero siguen produciéndose esas discusiones, al mismo tiempo que se suceden los esfuerzos por parte de los científicos por entender el órgano más importante de nuestro cuerpo, el que no hace ser nosotros. El último estudio procede de la Universidad de Vanderbilt y ha sido publicado en Frontiers in Neuroanatomy. La doctora Suzana Herculano-Houzel ha estado a cargo de la investigación, que ha calculado por vez primera el número de neuronas corticales en el cerebro de gatos y perros, y que ha encontrado que los segundos tienen cerca del doble. Es una diferencia similar a la que tenemos los seres humanos respecto a los gorilas.Más concretamente, los perros tienen unas 530 millones de neuronas en su córtex cerebral, mientras que los gatos tienen unos 250 millones.Perros y gatos no han sido los únicos animales estudiados. Los cerebros de ardillas, leones, mapaches y osos también han estado bajo la lupa de los científicos. Y los perros no son los más dotados de neuronas corticales, un oso pardo, por ejemplo, tiene tres veces más que un golden retriever.¿Por qué son tan importantes las neuronas del córtex? Según lo explica Herculano-Houzel “el córtex es la parte del cerebro que combina la información de diferentes fuentes y crea nuevas asociaciones, reconoce patrones, toma decisiones, hace actuar de manera diferente basándose en la experiencia pasada y lleva a cabo predicciones. Las especies que tienen más neuronas en el córtex se espera que sean capaces de comportamientos más complejos y flexibles”.¿Se puede deducir entonces que este estudio afirma que los perros son más inteligentes que los gatos? Eso parece. al menos en lo que se refiere a capacidad potencial.Esperaremos al siguiente.En la primera imagen está Sultán. Es un macho de solo siete meses, mestizo de azul ruso, muy cariñoso y juguetón. Fue abandonado y ahora busca un hogar.en las otras dos están Thais y Zeus, que tienen mes y medio. “Fueron rescatados de una casa abandonada donde estuvieron un día entero llorando. Estaban muy fríos, delgados y los ojos malitos. Ahora están preciosos y con unos ojazos que enamoran. Conviven con perros y gatos con los que se llevan genial”.Están en Murcia pero se puede enviar a otras provincias. Se entregan con chip, vacunas, cartillas, desparasitados y castrados o con compromiso de hacerlo.Fuente:https://blogs.20minutos.es/animalesenadopcion/2017/12/07/mas-inteligentes-los-perros-los-gatos/