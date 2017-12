Lo más relevante de twitter en este 2017

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Millones de usuarios de todo el mundo se reúnen diariamente en Twitter para compartir experiencias e historias, para brindar apoyo o simpatía, o para simplemente manifestar su opinión. Twitter es el lugar para ver qué es lo que está pasando y donde los intereses nos unen.



No sólo fue el año que vio los 140 caracteres de un Tweet duplicarse para expresar cosas de una manera más sencilla; en este año, Twitter fue el lugar donde pasaron las cosas más importantes en nuestro país y el mundo. Sin duda, 2017 fue un año repleto de noticias: pasando por lo mejor en deportes, política, TV, entretenimiento, de México y todo el mundo.



En el mundo



Entre los Tweets más Retwitteados a nivel mundial, este año se lo lleva el ya famoso mensaje de Carter Willkerson y su petición por nuggets gratis un año, la despedida que el presidente Obama dedicó al pueblo de Estados Unidos, el mensaje de solidaridad de Ariana Grande tras los atentados de Manchester y el mensaje de Linkin Park para despedir a su frontman, Chester Bennington después de su suicidio:



Lo Más Twitteado sobre Eventos Televisados



1. Miss Universe (la hora más Twitteada del año ocurrió en esta transmisión)

2. 2017 Billboard Music Awards

3. Super Bowl 51 (La dramática final fue uno de los momentos más Twitteados del Año)



Lo Más Twitteado de Celebridades



1. @BTS_twt

2. @pledis_17

3. @Camila_Cabello

4. @justinbieber

5. @mainedcm

6. @NiallOfficial

7. @Harry_Styles

8. @EthanDolan

9. @OfficialMonstaX

10. @GraysonDolan



Los Líderes del Mundo Más Twitteados



1. @RealDonaldTrump

2. @narendramodi

3. @NicolasMaduro

4. @RT_Erdogan

5. @EmmanuelMacron

6. @EPN

7. @mauriciomacri

8. @theresa_may

9. @JuanManSantos

10. @jokowi



Los Músicos Más Twitteados



1. @BTS_twt

2. @pledis_17

3. @Camila_Cabello

4. @justinbieber

5. @NiallOfficial

6. @Harry_Styles

7. @OfficialMonstaX

8. @ShawnMendes

9. @weareoneEXO

10. @Louis_Tomlinson



Los Ejércitos de Fans Más Twitteados



1. #lovatics

2. #littlemonsters

3. #harmonizers

4. #beliebers

5. #5sosfam



Top 10 Transmisiones en vivo por Twitter en 2017



1. “La cobertura especial del Día de Inauguración del Presidente de Estados Unidos de

América” (PBS) (1/20/17)

2. “Cobertura Especial en Vivo de la Noche de Resultados de las Elecciones de UK”

(BBC)” (6/8/17)

3. “El Eclipse” (The Weather Channel)” (8/21/17)

4. “Global Citizen Festival” (9/23/17)

5. “Dreamhack Summer “ (6/19/17)

6. “Show Previo de los Billboard GRAMMYs” (2/12/17)

7. “Concierto Benéfico One Love Manchester” (6/4/17)

8. “ESL ONE NYC” (9/16/17)***

9. DreamHack Masters Malmo (8/31/17)***

10. “Carpeta Roja de los American Music Awards” (11/19/17)



En México:



Si bien los usuarios mexicanos participaron como cada año de las conversaciones globales, también se apoderaron de aquellos temas que más les apasionan. Fue en Twitter donde pudieron reunirse para hablar de sus intereses y temas favoritos. Y en México este año sin

duda fue marcado por los terremotos que sacudieron el país, donde Twitter se volvió la plaza pública para reunirse. A través de Twitter se hicieron llamadas de ayuda, informaron que se encontraban bien y explicaron dónde se necesitaba la acción. De esta conversación surgieron

grandes iniciativas ciudadanas, que congregaron los esfuerzos necesarios para las labores de rescate y reconstrucción.



Entre palabras de ánimo y ayuda, el país se unió con estos que fueron los hashtags con más menciones durante los sismos:



1. #Sismo

2. #FuerzaMexico

3. #Ayudacdmx

4. #PrayForMexico

5. #Temblor

6. #Sismocdmx

7. #Ayuda

8. #Terremoto

9. #MexicoEstaDePie

10. #Urgente

11. #Tenemossismo

12. Sismomx

13. #Rebsamen

14. #Verificados19S

15. #Frida

16. #SismoMexico2017

17. #MexicoUnido

18. #CentrodeAcopio

19. #19s

20. #Condesa



Los temas de interés nacional con más Menciones



1. #EstadoFallido

2. #Corrupción

3. #Educación

4. #Narcogobierno

5. #Gasolinazo

6. #Ayotzinapa

7. #Salud

8. #Seguridad

9. #Cultura

10. #Turismo



Los Estados Mexicanos Más Mencionados



1. #Morelos

2. #Cdmx

3. #Puebla

4. #Oaxaca

5. #Edomex

6. #Veracruz

7. #Chiapas

8. #Coahuila

9. #Tamaulipas

10. #Guerrero



Los programas de TV Más Mencionados



1. #PremiosMTVMiaw

2. #Kcamexico

3. #Teenchoice

4. #GOT7

5. #MissUniverse

6. #Oscars

7. #Masterchefmx

8. #LaVozKids

9. #LaVozMexico

10. #Vmas



Las cuentas de Líderes de Opinión Con Más Menciones



1. @epigmenioIbarra

2. @AristeguiOnline

3. @julioastillero

4. @DeniseDresserG

5. @JohnMAckerman

6. @jrisco

7. @jenarovillamil

8. @lopezdoriga

9. @brozoxmiswebs

10. @CiroGomezL

11. @CarlosLoret

12. @DeniseMaerker

13. @galvanochoa

14. @monerohernandez

15. @jorgeramosnews

16. @Hdemauleon

17. @warkentin

18. @Lydiacachosi

19. @daniellemx_

20. @sopitas



Y un fenómeno que observamos sólo en México es la relevancia que tiene la felicidad en la plataforma. Día a día uno de estos hashtags se vuelven trending topics. Es importante resaltar que todos los días se desea felicidad, pero es el viernes cuando sólo se desea que sea bueno con #BuenViernes, suponemos que por ser el inicio del fin de semana, los Twitteros ya asumen que es un día feliz, así la lista en orden de menciones:



1. #Felizlunes

2. #FelizMartes

3. #FelizJueves

4. #FelizMiércoles

5. #FelizDomingo

6. #BuenViernes

7. #FelizSabado



Y porque el fútbol en México tiene significados que van más allá de la cancha de juego. No podemos dejar pasar unos los temas que más apasionan a los mexicanos, el fútbol soccer. Y aquí los equipos más mencionados:



1. Chivas @Chivas

2. Tigres @TigresOficial

3. América @ClubAmerica

4. Rayados @Rayados

5. Cruz Azul @Cruz_Azul_FC

6. Pumas @PumasMX

7. Atlas @atlasfc

8. Toluca @TolucaFC

9. Tuzos @Tuzos

10. Santos @ClubSantos



Camino a la Copa Mundial Rusia 2018, un territorio que sin duda será de Twitter y donde se podrá vivir el mundial digital, la Selección Nacional de México @miseleccionmx sigue siendo la cuenta con más usuarios en el mundo.



Los influencers y celebrities con más Menciones



1. @mariobautista_

2. @ElJuanpaZurita

3. @DulceMaria

4. @Maluma

5. @AlejandroSanz

6. @villalobossebas

7. @Rubiu5

8. @Soymarioruiz

9. @DaniellBautista

10. @werevertumorro

11. @jucaviapri

12. @JulionAlvarez

13. @ChumelTorres

14. @Ch14_

15. @belindapop

16. @monlaferte

17. @rogergzz

18. @marthedebayle

19. @GaelGarciaB

20. @diegoluna_