Cosas que debes saber sobre la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica es uno de los 5 tipos de Hipertensión Pulmonar. HPTEC significa: Hipertensión: es el término médico para referirse a la presión sanguínea elevada; Pulmonar: relacionado con los pulmones; Tromboembólica: se refiere al bloqueo de un vaso sanguíneo que inicialmente puede surgir por un coágulo de sangre que se origina en las extremidades inferiores y Crónica, enfermedad de larga duración.



La HPTEC ocurre cuando no se elimina la obstrucción de los vasos pulmonares debido a la formación de un coágulo o varios episodios de embolia pulmonar, lo que conduce a un incremento en la presión pulmonar, que con el paso del tiempo, puede provocar insuficiencia cardíaca derecha. A pesar de que se desconoce la prevalencia exacta, se calcula que afecta a casi el 4% de las personas que sobreviven a un episodio de embolia pulmonar.



¿Cuáles son las causas de la HPTEC?



En la mayoría de los casos, la HPTEC se presenta en personas que tienen antecedentes de embolia pulmonar, es decir, un coágulo de sangre en los pulmones que se originó en las extremidades inferiores. Algunos de éstos coágulos no se disuelven por completo, por lo que permanecen pegados a la pared de la arteria pulmonar. Con el paso del tiempo se forma tejido nuevo dentro del coágulo, el cual se vuelve más fibroso y crea un bloqueo que restringe el flujo sanguíneo.



¿Cuáles son los factores de riesgo?



Las personas que tienen más probabilidad de desarrollar HPTEC son aquellos que:



Tuvieron uno o más episodios de embolia pulmonar aguda.

Padecieron trombosis venosa profunda o úlceras crónicas en la pierna.

Tuvieron una infección con los cables de un marcapasos cardiaco.

Cuentan con antecedentes de cáncer.

Tienen una Trombofilia.

Padecieron una enfermedad inflamatoria crónica.



Síntomas:



Uno de los problemas de la HPTEC es que sus síntomas son muy generales y pueden atribuirse a problemas cardiacos o pulmonares más comunes. Sus síntomas más frecuentes son:



Publicidad



91.1% Falta de aire (Disnea).

40.5% Hinchazón de los tejidos de los miembros inferiores (Edema).

31.5% Cansancio.

15.3% Dolor torácico.

13.7% Desmayo (Síncope).



¿A cuántas personas afecta en el mundo?



A pesar de que se desconoce la prevalencia exacta, se calcula que afecta a entre 8 y 40 personas por cada millón.



¿Cómo se diagnostica la HPTEC?



En función de la historia clínica y los síntomas, el médico puede sospechar HPTEC, pero es necesario realizar pruebas para distinguirla de otras formas de HP. Un diagnóstico definitivo de HPTEC se debe realizar en el hospital, que tiene un equipo de médicos y radiólogos que se especializan en HPTEC.



¿Cuál es el tratamiento?



En pacientes con una presión media de la arteria pulmonar (PAPm) > 50mmHg, la mortalidad a los 3 años alcanza el 90%iv. La insuficiencia cardíaca ventricular derecha es la causa más frecuente de muerte. Sin embargo, la HPTEC es potencialmente curable, ya que la intervención quirúrgica conocida como Endartetectomía Pulmonar (PEA por sus siglas en inglés) puede resultar eficaz en aquellos pacientes considerados candidatos para el procedimiento.



La PEA es adecuada para dos de tres pacientes con HPTEC y la calidad y esperanza de vida de quienes se someten a esta cirugía mejoran significativamente, por lo que puede considerarse como una cura para muchas de ellas.



No obstante, es importante mencionar que entre el 20 y 40% de los pacientes no son candidatos para someterse a esta intervención quirúrgica, y depende de varios factores entre los que destacan:



Si la obstrucción se encuentra muy lejana dentro de la arteria y es imposible llegar a esta.



El estado físico del paciente también es un factor importante, por lo que antes de la operación se evalúa su capacidad cardiopulmonar.

Cuando la severidad hemodinámica de la enfermedad no guarda relación con el grado de obstrucción.



Aunado a ello, hasta 35% de los pacientes operados presentan recurrencia de Hipertensión Pulmonar después de la cirugía.



Actualmente la Secretaría de Salud, la FDA en los estados Unidos y la EMA en la Unión Europea, entre otras agencias regulatorias, aprobaron una innovadora alternativa terapéutica para los pacientes con HPTEC si la cirugía no es una opción para el paciente o cuando la enfermedad persiste a pesar de la realización de la cirugía, ofreciendo una mejoría significativa en la capacidad de ejercicio y optimizando la función cardíaca y pulmonar, permitiendo al paciente mejorar sus síntomas, y en consecuencia recuperar su independencia para realizar actividades cotidianas.