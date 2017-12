Propósitos que toda millennial debe tener

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)



Este 2018 tenemos que darlo todo, pues estamos seguras que este será un año de grandes retos y aprendizaje.



Es por ello que aquí te dejamos algunos propósitos que debemos tener para seguir adelante.



Encontrar el amor: En lo que el amor llega, o si ya estás enamorado, no olvides protegerte con anticoncepción dual en todos tus encuentros sexuales, es decir, un método anticonceptivo de largo plazo para evitar embarazos no deseados, más el condón para prevenir una infección de transmisión sexual.



Cuidar más mi salud: Para prevenir el cáncer cervicouterino, realízate el papanicolaou y la colposcopia al menos una vez al año; o bien las pruebas rápidas de detección de ITS para identificar cualquier anomalía.



Hacer más ejercicio: Una sana vida sexual puede ayudarte a quemar calorías y a liberar endorfinas, dopamina y oxitocina, hormonas que nos hacen sentir felices y que favorecen un sueño.



Viajar más: Viajar es conocer otras formas de pensar y de percibir el mundo, no importa si es a un pueblo mágico u otro país, tu lenguaje y expectativas serán diferentes.



Ayudar a más gente: Puedes hacerlo como voluntario en diferentes dependencias.